13 anholdt efter masseslagsmål

Et masseslagsmål efter en kamp mellem F.C. København og Brøndby IF har tirsdag ført til 13 anholdelser

Der blev ikke holdt den anbefalede afstand, da to større grupper endte i masseslagsmål efter en kamp mellem F.C. København og Brøndby IF 12. juli.

Det har nu ført til 13 anholdelser, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Coronarestriktionerne forhindrede to store fan-grupper i at komme på stadion, men det stoppede dem ikke i at slås.

Politiet slog tirsdag ned med anholdelser og afviser ikke, at flere kan anholdelser kan følge.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at bruge fodbold som en undskyldning for at slås. Dagens aktion er et tydeligt tegn til alle ’fodboldbøller’ om, at vi kommer efter dem, udtaler politiinspektør Tommy Laursen i pressemeddelelsen.

Masseslagsmålene har tirsdag ført til 13 anholdelser. Politiet afviser ikke, at der kan blive tale om flere. Foto: Ekstra Bladet

