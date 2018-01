13 børn holdt indespærret og lænket: Nu taler deres farmor

David og Louise Turpin fremtrådte på de sociale medier som den perfekte familie.

De lagde fotos af dem selv og deres 13 børn ud på nettet ved fødselsdage, på bryllupsdage og ved familiens besøg i Disneyland, siger børnenes farmor til CNN.

På fotografier, som CNN har offentliggjort, er alle smilende, og børene er iført ensartet tøj, alt efter om de er piger eller drenge. Ofte har de også samme frisurer.

- De klædte sig alle ens, når de gik ud, siger børnenes farmor, Betty Turpin, som er mor til David.

I et interview med CNN siger hun, at der var tale om "beskyttelsesforanstaltninger".

- Når de gik ud, så skulle de gå på række i henhold til deres alder, mens forældrene gik forrest og bagest.

- Det var lettere at holde styr på børnene på den måde, tilføjer hun.

Ifølge politiet er der stillet en kaution på ni millioner dollar - eller godt 54 millioner kroner - mod hver af de to anholdte forældre.

Den 57-årige familiefar og hans 49-årige kone er sigtet for at holde deres børn i fangenskab i deres hjem i Californien under ekstreme forhold, hvor nogle var lænket til deres senge med lænker og hængelåse.

Sigtelserne omfatter tortur og grov mishandling.

En 17-årig pige fra familien flygtede søndag fra familiens hjem i Perris i Californien og ringede til alarmcentralen fra en mobiltelefon, som hun fandt i huset.

Hun sagde, at hendes 12 søskende blev holdt i fangenskab af forældrene.

Naboer til familien siger, at de aldrig så de mindste børn, men at de unge fra tid til anden kom ud for at slå græsset. Farmoren siger, at hele familien tog på ferier sammen og havde årskort til Disneyland.

- Det er en meget respektabel familie, siger Betty Turpin, som tilføjer, at forældrene var på besøg i Las Vegas i 2013 og 2015, hvor de gentog deres bryllupsløfter, og hvor børnene var med dem.

Børnene er i alderen fra to til 29 år.

Politiet i Riverside County oplyser, at det i første omgang troede, at den udmagrede 17-årige pige, som flygtede søndag og slog alarm, blot var ti år gammel.

/ritzau/