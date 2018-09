14-årig døde af farlig cocktail: Tiltalt mor kan afstemme vidneforklaringer

Offentligheden er afskåret fra at høre, hvad en 41-årig mor torsdag forklarer i Københavns Byret om en tragisk lørdag aften i marts.

Her blev kvindens 14-årige datter alvorligt hjerneskadet, mens datterens kæreste på samme alder døde, efter at de havde indtaget en blanding af receptpligtig medicin og euforiserende stoffer.

Selv om der torsdag er dukket flere pårørende og personer fra pressen op, end der var stole til i retssal 32, må der ikke lukkes et ord ud om den tiltaltes forklaring.

Det besluttede retten torsdag, hvor både anklager og forsvarer argumenterede for et referatforbud.

- Der har været begrundet mistanke om, at tiltalte skulle have forsøgt at afstemme forklaringer med vidner, sagde senioranklager Søren Harbo i retten.

Moren er tiltalt for at have efterladt de 14-årige i en hjælpeløs tilstand.

Børnene lå længe på badeværelset i morens lejlighed på Østerbro i København lørdag 10. marts, men på trods af at moren ifølge anklageskriftet havde en formodning om børnenes indtag, kaldte hun ikke på hjælp.

Kvindens forsvarer, Anders Schønnemann Olesen, argumenterede i retten for lukkede døre, fordi det efter hans udsagn ville krænke moren at få sin forklaring gengivet i medierne.

Men det var retten ikke enig i.

- Det er en alvorlig sag af væsentlig offentlig interesse. Der er ikke tilstrækkelig grundlag for dørlukning, lød det fra retsformand Mette Undall-Behrend.

Til gengæld nedlagde hun referatforbud for morens forklaring, indtil nogle af vidnerne er blevet hørt i sagen. Det er ifølge anklageren fredag.

Forbuddet skal sikre, at vidnerne, som har en nær relation til den tiltalte kvinde, ikke ændrer forklaring.

Den nu 41-årige mor, som dukkede op klædt i en sortprikket bluse, en lang, sort cardigan og opsmøgede jeans, var ikke mange minutter inde i sin forklaring, før en betjent i retslokalet måtte afbryde.

- Det ser ud til, at der er en tilhører, som filmer med sin telefon, sagde han, hvilket satte en brat stopper for retsmødet.

Med alles øjne rettet mod manden, der er onkel til den afdøde dreng, kunne betjenten konstatere, at der var optaget videomateriale med telefonen.

Og det er strafbart. Telefonen blev beslaglagt, og onklen blev eskorteret ud af lokalet.

Der ventes dom i sagen i begyndelsen af oktober.