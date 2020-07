14-årig dreng deltog i brutalt kølleoverfald på nøgenbadere

Politiets sigtelse: Fem teenagedrenge bag grov vold mod to yngre mænd ved badested i Silkeborg-søerne

En blot 14-årig dreng var blandt de fem teenagedrenge, der natten til søndag overfaldt to yngre mænd ved et badested i Sejs Snævringen ved Silkeborg.

Det oplyste anklageren i formiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Viborg, hvor tre anholdte drenge på 15, 15 og 16 år blev sigtet for grov vold og fremstillet med krav om varetægtsfængsling.

Den 14-årige SJ, som er under den kriminelle lavalder og derfor ikke kan straffes, blev nævnt ved navn af anklageren sammen med en femte mistænkt, MK. Sidstnævnte er fortsat på fri fod.

De tre drenge fra dagens retsmøde nægtede sig alle skyldige.

Umotiveret overfald

Ifølge sigtelsen kastede de fem teenagere sig ved halv to-tiden om natten over de to mænd på 23 og 24 år, efter at disse netop havde taget en dukkert. Mændene blev slået gentagne gange med køller, sparket og trampet i hovedet og stukket med kniv i henholdsvis lår og maveregion.

De er atter udskrevet fra sygehusene i Skejby og Viborg. Den 24-årige med flere brud på kindben og muligvis en brækket næse.

En teenagepige, som mændene talte med umiddelbart før badeturen, sms'ede i følge mja.dk til en veninde, der var til fest i området, om de to mænds tilbud om et nattebad. Denne veninde menes at være den, der fortalte det videre til de nu voldssigtede.

Lukkede døre

Tre af de fem mistænkte blev anholdt søndag formiddag ved titiden, efter at politiet havde efterforsket overfaldet hele natten og morgenen.

Den femte var endnu ikke anholdt ved retsmødets begyndelse.

- Men politiet ved, hvor han befinder sig. Vi forventer, at han snarest bliver anholdt, og derfor skal han ikke kunne læse, hvad de øvrige har forklaret i retten, lød anklagerens alibi for at begære dørlukning.

Dermed havde dommeren ingen anden mulighed end at følge begæringen, idet netop eventuelle medgerningsmænd er en typisk anvendt grund til dørlukning.

