14-årig dreng omkommet efter fald ved station

Natten til lørdag omkom en 14-årig dreng ved Dyssegård Station.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelsen fra lokoføreren klokken 00.41. Han fortæller, at han tror, at han har ramt en person på skinnerne, fortæller politiets vagtchef, David Borchersen.

Nordsjællands Politi kan oplyse, at de er i gang med se videovervågning igennem. Det tyder på et uheld, og at drengen er faldet. Men det vides ikke med sikkerhed endnu.

- Videoovervåningen kan nærmest afkræfte, at der er sket noget kriminelt. Vi kan ikke tyde, om den 14-årige dreng hoppede eller faldt ned på skinnerne. Det skal nu undersøges, fortæller vagtchefen.

Den 14-årige er fra Dyssegård-området, og de pårørende er underrettet.