14-årig kørt ned på skateboard: - Kan være alvorligt

Onsdag eftermiddag er en 14-årig dreng blevet påkørt i et fodgængerfelt i Silkeborg.

Drengen blev kørt ned ved Drewsensvej og Hostrupsgade.

Det skriver TV2 Østjylland.

Hans status er fortsat ukendt, men det kan være alvorligt, lyder det fra politiet.

- Drengen kommer kørende på et skateboard, og han bliver ramt af en bil, da han er ved at krydse et fodgængerfelt, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, til TV2 Østjylland.

- Han er kommet til skade, og der er en risiko for, at det kan være alvorligt. Når en 14-årig bliver påkørt af en bil, er der altid en risiko for, at det kan være alvorligt, og at der kan opstå komplikationer, uddyber vagtchefen.

Drengen er kørt direkte på Skejby Sygehus.