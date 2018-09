14-årig lå døende på badeværelsesgulv: ’Vi så alle sammen, at han blev mere bleg’

16-årig forklarede torsdag i retten, at alle omkring den syge teenager vidste, at han havde taget piller, før han blev voldsomt syg og endte med at miste livet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

På et badeværelsesgulv bag en lukket dør lå en 14-årig dreng natten til 11. marts og blev mere og mere syg. Alle, der var til stede i lejligheden vidste dels, at han havde taget piller. Dels at han havde det rigtig dårligt. Det fortalte et 16-årigt vidne i Københavns Byret torsdag.

Her startede retssagen mod en 41-årig kvinde, der er tiltalt for at efterlade både den 14-årige dreng og sin egen datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det.

Hun nægter sig skyldig.

Skade på milten

Datteren, som ligeledes havde indtaget piller, pådrog sig en alvorlig hjerneskade, mens den 14-årige dreng døde. Han havde en skade på milten, der forårsagede indre blødninger, og hans krop var alvorligt forgiftet af metadon.

- Vi kunne se, at han blev mere og mere bleg. Det så vi alle sammen, fortalte den 16-årige pige i retten.

Adspurgt af forsvareren sagde vidnet, at hun ikke vidste, hvor lang tid der gik fra de indså, at den 14-årige for alvor havde brug for hjælp, til han fik det. Hun oplevede dog, at ’det gik stærkt’.

Kunne ikke mærke sine ben

Vidnet ankom til lejligheden ved 21-tiden. På det tidspunkt lå den 14-årige allerede ude på badeværelset. Han havde kastet op, og der var rester af opkast på hans tøj og på toilettet. Det meste af tiden sov han.

Ifølge vidnet tjekkede flere af de tilstedeværende op på ham flere gange for derefter at lade ham ligge bag lukket dør. På et tidspunkt sagde den 14-årige til vidnet, at han ikke kunne mærke sine ben.

I sin mors soveværelse lå datteren og sov. Den 16-årige pige forklarede i retten, at hun oplevede, at datteren ikke trak vejret ordentligt, så vidnet hjalp selv med at skubbe hovedet tilbage for at åbne luftvejene.

Mistede kontrollen over blæren

Lidt efter klokken 22 kom politiet til lejligheden for at hente en af de tilstedeværende drenge, fordi hans forældre var bekymrede for ham. Ingen sagde noget om den 14-årige dreng - ifølge vidnet fordi de andre i lejligheden gav udtryk for, at det ville få konsekvenser for den tiltalte.

– Vidste du godt, der var noget galt med (den 14-årige, red.), spurgte anklager Søren Harbo.

– På en måde. Men jeg vidste ikke hvor alvorligt.

Siden skete der tilsyneladende en forværring. Vidnet lagde mærke til, at den 14-årige mistede kontrollen over sin blære og havde tisset i bukserne. Det er på dette tidspunkt, han blev mere og mere bleg.

En af de andre drenge sagde ifølge vidnet flere gange, at han mente, den 14-årige var død. Den tiltalte kvinde tjekkede og fandt en svag puls.

Ifølge vidnet blev den 14-årige også sparket og skubbet for at fremkalde en reaktion, ligesom han blev prikket med en kost af en af de tilstedeværende, som ikke ville røre den bevidstløse teenager, der var 'indsmurt i bræk og pis'.

Kunne ikke lukke hans mund

Den 14-årige reagerede ikke, og det fik de tilstedeværende til at indse, at der var brug for hjælp. Adspurgt af anklageren forklarede vidnet, at den 14-årige til sidst var helt kold, og de kunne ikke lukke munden på ham.

Det endte med, at tre drenge bar den 14-årige ned på gaden og ringede 112. Ifølge vidnet var planen, at de skulle sige til alarmcentralen, at de havde fundet ham på gaden.

- Hun (den tiltalte, red.) ville ikke have ambulance og politi i lejligheden, lød det fra vidnet, som sammen med blandt andet den tiltalte stod oppe i lejligheden og så, at der lidt efter klokken halv to om natten ankom ambulancer og lægebil på gaden nedenfor vinduet.

- Det var skræmmende. Vi talte om, at vi var kede af, at der ikke var blevet gjort noget mere før, lød det fra vidnet.

Den 16-årige pige forlod lejligheden på Østerbro, inden politiet klokken lidt over tre om natten fandt den 41-årige kvindes datter i soveværelset. På det tidspunkt var den 14-årige dreng allerede erklæret død.

Mens den 16-årige afgav forklaring i retten, sad den tiltalte kvinde med hænderne foldet foran munden og blikket rettet væk fra pigen. Ikke en eneste gang kiggede hun på vidnet eller de mange tilhørere i den fyldte retssal.

Referatforbud

Forinden havde kvinden selv afgivet forklaring, men hvad hun sagde, holdes indtil videre hemmeligt.

Anklageren begærede referat-forbud af tiltaltes forklaring ved retsmødets start, da den 41-årige kvinde er mistænkt af politiet for at forsøge at afstemme forklaring med et af vidnerne i sagen, en ung pige.

Vidnet, som hun skal have forsøgt at aftale forklaring med, er en af de teenagere, der var til stede i lejligheden, da drengen døde, og kvindens datter blev alvorligt syg natten til 11. marts.

Det imødekom dommeren trods Ekstra Bladets protester, hvilket betyder, at vi foreløbig og indtil den unge pige har aflagt forklaring, er afskåret fra at skrive den tiltaltes version af, hvad der skete den skæbnesvangre nat.

Retssagen fortsætter fredag, og der er afsat fire retsdage i alt.