14-årig og 16-årig anholdt for drab

Københavns Politi har anholdt to unge for drabet på en 18-årig mand fredag aften

To teenagere på 14 og 16 år er anholdt og sigtet for drabet på en 18-årig mand på Frederiksberg fredag aften.

De to blev begge anholdt på Frederiksberg lidt over klokken 20 i aftes, fortæller leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, Brian Belling, til Ekstra Bladet.

Han siger, at der er en relation mellem den dræbte og de anholdte.

- De kender hinanden, og så opstår der noget uenighed. Noget diskussion, fortæller Brian Belling, der ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvad denne uenighed bunder i.

Hvad ligger der i, at I sigter begge for drab. Der er jo kun affyret et skud.

- Det er noget af det, efterforskningen skal afdække, siger vicepolitiinspektøren og tilføjer:

- Der er ikke noget i vores efterforskning indtil videre, der tyder på, at det er banderelateret.

Er I kommet nærmere, hvorfor de var i besiddelse af et skydevåben?

- Nej, det er vi ikke. Det er også noget af det, vores efterforskning skal afdække.

Hvor er den 14-årige nu?

- Han er overdraget til de sociale myndigheder.

Den 16-årige fremstilles i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg onsdag formiddag klokken 10.30.

Ingen banderelationer

Den 18-årige mand blev skudt i hovedet, da han befandt sig ved Lidl på Dirch Passers Allé og Finsensvej på Frederiksberg fredag aften klokken 20.44.

Politiet har været ude at sige, at den afdøde ikke havde banderelationer, og at der ikke er noget i hans liv, der umiddelbart taler for, at han skulle få denne skæbne.

Foto: Kenneth Meyer

Den unge mand gik i 2.g på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg, og rektor Marianne Svendsen har også beskrevet den dræbte med rosende ord.

Ekstra Bladet har talt med den dræbtes fætter, der fortæller, at de to havde et tæt forhold. Det kan du læse mere om her.

