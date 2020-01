14-årig pige død efter ulykke

En 14-årig pige har mistet livet, efter hun mandag aften sammen med en jævnaldrende blev påkørt af en bil.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Pigen afgik ved døden tirsdag klokken 20.02, mens de pårørende var til stede.

Ulykken skete kort før klokken 18, da de to 14-årige piger kom gående på Ouevej mellem Hadsund og Hobro. Her blev de ramt i forbindelse med, at en bil overhalede en anden bil og dermed ramte pigerne, der gik i den modsatte side.

Bilen, der ramte pigerne, blev ført af en 59-årig mand.

Den 14-årige, der nu er afgået ved døden, blev efter ulykken fløjet på hospitalet i en helikopter.

Den anden 14-årige pige blev efter ulykken kørt på hospitalet med ambulance. Hun kom også til skade, men hun pådrog sig ikke livstruende skader.

I forbindelse med ulykken efterlyser politiet føreren af den bil, der blev overhalet i forbindelse med ulykken. Ifølge politiet var der tale om en bil med trailer. Selvom vedkommende måske ikke selv har opdaget ulykken, vil politiet gerne tale med vedkommende.