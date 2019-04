14-årig pige forsvundet ved skole

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 14-årig pige er forsvundet i Odense.

Det oplyser Fyns Politi, som nu efterlyser pigen, der hedder Maja.

Pigen har været forsvundet siden klokken 9.15 tirsdag morgen, hvor hun sidst blev set ved Enghaveskolen på Roesskovvej.

Vagtchef Anders Furbo Therkelsen fortæller til Ekstra Bladet, at det er pigens skole, som har anmodet politiet om hjælp til at finde pigen.

- Pigen har været mødt i skole og er så forsvundet, siger Anders Furbo Terkelsen.

Han fortæller videre, at politiet endnu ikke arbejder med andre teorier om pigens forsvinden, end at hun selv skulle have forladt skolen.

Politiet har været i kontakt med pigens familie. Og ellers er politiet ved at gennemgå grønne områder i nærheden af skolen.

Fyns Politi efterlyser 14. årige Maja der sidst er set ved Enghaveskolen på Roesskovsvej i Odense kl. 0915 i dag. Maja er autist og skønnes ikke, at kunne tage vare på sig selv. Hun tager ikke kontakt til andre mennesker og søger muligt mod grønne områder. Hun er 160 cm. høj. 1/2 pic.twitter.com/xqla9fuEYA — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 9, 2019

Fyns Politi oplyser, at den 14-årige er autist, og at hun ikke kan tage vare på sig selv. Det er politiets opfattelse, at hun ikke er typen, der kan finde på at tage kontakt til andre mennesker.

Hun kan finde på at søge mod grønne områder, oplyser Fyns Politi i efterlysningen.

Maja er cirka 160 cm høj. Hun er iført den samme hættetrøje som på det billede af pigen, som politiet har sendt ud i et ledsagende tweet. På trøjen er der to roser.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.

Opdateres ...