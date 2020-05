14-årig pige løb med 'kæresten': Endte fatalt

Et brutalt drab på en 14-årig har skabt voldsom ballade i Iran, hvor aviser og folk på de sociale medier kræver handling

En helt igennem frygtelig sag har rystet iranerne.

Bare 14-årige Romina Ashrafi blev natten til fredag 22. maj fundet dræbt i sit hjem. Efter sigende blev hun slået ihjel af sin far, mens hun sov.

Det skriver The Guardian.

Faren er nu anholdt og sigtet for at halshugge hende. Angiveligt gik det allerede galt tidligere på ugen, hvor den 14-årige pige blev tvunget til at løbe fra hjemmet med sin 34-årige kæreste.

Fem dage senere blev hun fundet af politiet, og selv om hun gav udtryk for, at hun frygtede for sit liv, så blev hun kørt tilbage til faren.

Det endte fatalt.

På forsiden

Drabet fandt sted i byen Talesh nordvest for hovedstaden Teheran, men den har spredt sig til hele landet.

Flere aviser har haft historien på forsiden, ligesom adskillige menneskeretsorganisationer har udtrykt forfærdelse over Romina Ashrafis tragiske historie.

- Vi bør revidere ideen om, at hjemmet er et sikkert sted for børn og kvinder. Forbrydelser, der sker mod kvinder i samfundet, er mindre end dem, der sker i hjemmet, siger Shahnaz Sajjadi fra en menneskerettighedsorganisation i Iran.

Derudover er hashtagget #Romina_Ashrafi blevet brugt mere end 50.000 gange på Twitter.