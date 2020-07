14-årig pige udsat for blufærdighedskrænkelse i bus

En 14-årig pige blev onsdag aften udsat for blufærdighedskrænkelse i en bus ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pigen steg klokken 21.41 på bus 11 fra Harlev mod Stavtrup. På Park Allë steg en mand med udenlandsk udseende på bussen og satte sig overfor pigen.

Ved Nordbyvej flyttede manden plads og satte sig ved siden af pige, så hun ikke kunne komme ud.

'Manden begyndte at tale til pigen på en blanding af dansk, engelsk og et tredje sprog, som pigen ikke forstod. Hun forsøgte at ignorere ham og svarede ham ikke. Manden forsøgte efterfølgende flere gange at kramme pigen og befølte hende på brysterne og på benet', står der i pressemeddelelsen.

Efterfølgende spurgte manden, om pigen ville stå af på samme stop som ham ved Råhøjparken og følges med ham hjem. Det afviste pigen, der i stedet ringede til sin mor og bad om at blive hentet ved endestationen.

Manden valgte at blive i bussen og stå af på endestationen sammen med pigen, men han gik væk i retning mod Ormslevvej, da han så pigens mor.

Nu efterlyser politiet manden, der beskrives som somalisk af udseende, 35-40 år gammel, 175 cm. høj, kraftig af bygning med sort krøllet hår, der var kort i siderne og langt på toppen.

Manden havde uplejede skægstubbe og tørre, sprukne læber. Han var iført en sort, slidt Nike-hættetrøje, grønne bukser og mørke, slidte sko.

Har du informationer, der kan hjælpe politiet, bedes du ringe 114.