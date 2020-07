14-årig sigtet for drab på 10-årig i Australien

I Australien er en 14-årig blevet sigtet for drab, efter en 10-årig blev fundet død og med voldsomme sår

En 10-årig pige er død på en gård i landlige Gunnedah i delstaten New South Wales omtrent 350 kilometer fra Australiens østkyst.

Politiet har anholdt en fire år ældre pige, som politiet betegner som en bekendt af den afdøde. Hun er sigtet for at have dræbt den 10-årige.

Det skriver blandt andre The Guardian.

Den 10-årige pige blev fundet med omfattende læsioner på gården lidt uden for byen onsdag morgen lokal tid.

New South Wales Police oplyser, at hun afgik ved døden, selv om der blev forsøgt livreddende førstehjælp.

Lokale medier skriver, at de to piger var kusiner.

Den 14-årige vil blive fremstillet i retten i løbet af torsdag.

