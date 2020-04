14-årig skambidt af politihund

Betjente troede fejlagtigt, at teenagedreng var kriminel og sendte angiveligt hunden efter ham, lyder det fra drengens chokerede mor

Advarsel! Voldsomme billeder.

En 14-årig dreng blev fredag aften bidt til blods af en politihund, selvom ikke havde gjort noget kriminelt eller sågar lavet ballade, og på trods af at schæferhundens ejer - betjenten - havde fysisk kontakt med drengen.

- Jeg er stadig i chok. Jeg synes, at det er grusomt, at en dreng skal udsættes for en politibetjents magtmisbrug på den måde, fortæller Emirhans mor, 39-årige Yeliz Mermer, der til daglig arbejder som forsikringsrådgiver.

Emirhans venstre lår krævede masser af lim og sting for at blive lappet sammen efter hans formodede møde med en af politiets hunde. Privatfoto

Hun er rystet over politiets formodede mishandling af hendes søn, der bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Københavns Vestegns Politi forholder sig ikke til forløbet beskrevet i denne artikel, men de bekræfter, at en episode med en 14-årig dreng og en politihund har fundet sted.

Københavns Vestegns Politis svar: 'Københavns Vestegns Politi modtog fredag den 10.4 klokken 19.37 modtog anmeldelse om et større slagsmål på Centrumgaden i Ballerup (Ballerup Station). Da vores hundepatrulje ankom, løb flere personer fra stedet, trods at de blev anråbt af politiet. I den forbindelse blev en 14-årig dreng bidt af en politihund. Forældrene til den unge dreng har siden klaget til Københavns Vestegns Politi - og klagen bliver nu videresendt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.' Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en uddybning fra Københavns Vestegns Politi.

Hundeskræk

Emirhan har ikke set nogen venner og nærmest ikke været uden for en dør i næsten en måned, men fik fredag aften lov til sammen med sin ven at gå en rur ned for at købe en kebab ved Ballerup Station.

Ved kebab-baren stod en flok teenagedrenge i forvejen og hyggede sig, da en af dem pludselig råbte: 'Politiet kommer. De har hunde.'

- Drengene løber i hver sin retning, og min søn løber. Han har hundeskræk, så hans første tanke er at komme væk fra hundene, siger Yeliz med sin søns bekræftende stemme i baggrunden på medhør i telefonen.

- Reaktionen fra betjentene er, at de løser deres schæferhunde, og så begynder de selv at løbe efter drengene, fortæller Yeliz.

Magtmisbrug

Efter cirka 50 meters 'flugt' bliver Emirhan angiveligt indhentet.

- En betjent tager fysisk fat i min søn, som bliver presset ned på knæ. Han har hænderne bag nakken, bliver lagt ned, og da han ligger ned, kommer hunden og bider ham i baglåret og river ham på ryggen. Han bliver helt maltrakteret, mens politibetjenten har fat i ham. Betjenten siger sågar: 'Bid', lyder Yeliz' forklaring.

- Det er det, der undrer os. Det er jo voldsomt og grusomt, at han misbruger sin magt over for en dreng på den måde, siger den oprevne mor.

Sådan så Emirhan Mermers ben ud i fredags. Politiet fortalte, ifølge Emirhans mor, Yeliz, at de godt var klar over, at Emirhan ikke var 'en af dem, de var ude efter'. Hun er dog stadig rystet over den formodede episode og har klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Privatfoto

Emirhans forældre blev fredag aften klokken 19.58 ringet op af politiet og fik at vide, at deres søn var tilbageholdt, og at de kunne komme og hente ham ved Ballerup Station.

- Jeg var rystet, for min søn er en god dreng. Han har aldrig lavet noget kriminelt, så jeg kunne ikke forstå, hvad der var sket. Vi fik ikke at vide, at der havde været en episode med en politihund. Vi fandt ud af det med hans ben, fordi han ikke kunne støtte ordentligt på det.

'Skal nok på skadestuen'

- Først da fortalte Emirhan, hvad der var sket - og så sagde politibetjenten, at vi nok skulle køre på skadestuen og få kigget på det. Jeg fatter ikke, at de ikke har ringet efter en ambulance, når skaderne var så voldsomme, siger Yeliz Mermer, der efterfølgende kørte sin søn på skadestuen for at få syet hans venstre ben sammen.

Venstre knæhase er et stort åbent kødsår, og for at undgå infektionssygdomme er Emirhan under behandling med antibiotika, ligesom han er blevet vaccineret mod hundegalskab og stivkrampe. Privatfoto

Betjentene forklarede, ifølge Emirhan, at de 'troede, at han var 'en af dem', der lavede noget kriminelt', og det var derfor, de var sat efter ham.

- Troede? De kan da ikke sende en glubsk schæferhund efter en dreng, fordi de TROR, at han er kriminel. Det kan man da ikke. Hvis de troede, at han var bevæbnet, ville de så have skudt ham, spørger hans mor retorisk.

Emirhans ryg er fyldt med kradsemærker. Privatfoto

Har klaget

Emirhan er i dag, fire dage efter episoden, mærket psykisk. Han kan ikke sove alene, fordi han har mareridt, og han har mange smerter i sit ben, der har otte sting, og er blevet behandlet med antibiotika samt vaccinationer for stivkrampe og hundegalskab.

Familien har klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der nu efterforsker sagen, oplyser Københavns Vestegns Politi.