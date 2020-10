14-årig standset af sømmåtte

Da Sydjyllands Politi patruljerede omkring rute 32 mod Ribe, bemærkede de pludselig en efterlyst bil. Og det udløste en biljagt, der fik en noget overraskende slutning.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Da føreren af bilen nægtede at stoppe, sendte politiet en modkørende patrulje afsted. Patruljen smed en sømmåtte ud foran køretøjet for at bringe det til standsning.

Omkring Kalvslund lykkedes netop det, og her kom overraskelsen for politiet.

'Føreren viste sig at være en 14 årig dreng,' skriver politiet således i opslaget på twitter.

