14-årig vanvidsbilist flygter fra politiet med 155 km/t.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Midt- og Vestjyllands Politi fik torsdag eftermiddag en usædvanlig anmeldelse.

En borger i byen Hammerum nær Herning havde set en meget ung dreng i en BMW og valgte at ringe til politiet. En patrulje kørte til stedet, og fandt en bare 14-årig bar rattet.

Men her stoppede det ikke. Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får kontakt med bilen, men da han ser politiet, så vælger han at flygte. Efterfølgende kører han op mod 155 km/t. og to gange over for rødt, siger vagtchef Henrik Nielsen til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet fik de stoppet ham i forbindelse med et sving, og patruljen tog ham med på stationen.

Her forklarede han, at han havde taget sin fars bil, inden politiet overlod ham til de sociale myndigheder.

- Vi kørte efter ham i omkring ni minutter, så han havde nok kørt omkring tre-fire kilometer, siger Henrik Nielsen.

Da drengen er under 15 år, kan han ikke blive sigtet. Derfor er det op til de sociale myndigheder, hvad der skal ske med drengen.

Ingen kom til skade i forbindelse med vanvidskørslen.