14 bandefolk i retten efter kidnapning

Byretten i Aarhus vil være spækket med svært bevæbnet politi, når 14 yngre mænd fra bandemiljøer i København, Odense og Aarhus mandag morgen står anklaget i en omfattende sag om kidnapning, vold og trusler på livet.

De kidnappede er tre mænd fra Aarhus Vest.

Den brutale hændelse fandt sted natten til 16. januar i år på Gudrunsvej i det vestlige Aarhus, hvor de tre yngre mænd i følge anklageskriftet blev slået, sparket og med trusler om at blive skudt blev tvunget til at lægge sig ind i de tiltaltes biler.

Politiet kom hurtigt på sporet af kidnapperne, som i en dramatisk aktion blev stoppet på motorvej E45 ved Vejle. De anholdte har været varetægtsfængslet lige siden.

Af anklageskriftet fremgår, at de i alt 14 mænd er tiltalt for grov vold, trusler, ulovlig tvang og frihedsberøvelse.

Mændene, der alle har udenlandsk klingende navne, nægter sig skyldige. En del af de formodede gerningsmænd er, ifølge politiet, medlemmer af en af Københavns absolut stærkeste bandegrupperinger, NNV-gruppen, mens andre hører til Korsløkkegruppen med base i Odense.

En af de anholdte, som har tyrkiske rødder, er tiltalt for at forsøge at påkøre to politifolk i en civil bil samt for to gange at køre over for rødt - det hele i hashpåvirket tilstand. Den pågældende og en anden tiltalt risikerer udvisning i tilfælde af dom.

Samtlige tiltalte vil desuden får forbud mod at opholde sig på dele af Nørrebro, et område i Odense samt i det vestlige Aarhus.