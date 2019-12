14 bandemedlemmer og politifolk dræbt i skyderi i Mexico

14 personer er blevet dræbt i et skyderi mellem bander og politi i Mexico.

Ti kartelmedlemmer og fire politifolk skulle være dræbt i skyderiet, der skete i en by tæt grænsen til USA klokken 12.00 om dagen lokal tid lørdag.

Det oplyser guvernøren i delstaten Coahuila, Miguel Angel Riquelme.

Politiet valgte aktivt at angribe banden, der kom kørende i pickups og var svært bevæbnet, i den lille by Villa Union 65 kilometer fra grænsen.

Ud over de fire dræbte politibetjente er seks blevet såret.

Skyderiet sker, få dage efter at USA's præsident, Donald Trump, sagde i et interview, at han ville betegne mexicanske narkobander som terroristgrupper.

Det fik Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, til fredag at sige, at han ikke vil tillade nogen former for udenlandsk indblanding i forbindelse med bekæmpelsen af de mexicanske narkokarteller.

Det bakker Miguel Angel Riquelme op om.

- Jeg mener, at Mexico ikke har brug for indblanding. Mexico har brug for samarbejde.

- Vi er overbeviste om, at landet har styrken til at overvinde de kriminelle, siger Miguel Angel Riquelme.

USA's justitsminister, William Barr, skal besøge Mexico i næste uge for at diskutere sikkerhed.

Donald Trumps melding om, at mexicanske narkokarteller officielt skal betegnes som terrorgrupper i USA, kom i et interview fredag med den tidligere Fox News-vært, konservative Bill O'Reilly.

- Jeg har arbejdet på det de seneste 90 dage. At give dem den officielle betegnelse er ikke så let endda. Man er nødt til at gennemgå en proces, og vi er godt i gang med processen, siger Trump.

Får en gruppe betegnelsen terrororganisation, vil det være ulovligt for amerikanere at støtte den, og dens medlemmer vil ikke kunne komme ind i landet.

Trump tilbød tidligere på måneden Mexico hjælp med at 'føre krig mod narkokartellerne og at fjerne dem fra jordens overflade'.

Det gjorde han efter det mest blodige angreb på amerikanske statsborgere i Mexico i årevis, der fandt sted i november.

Her blev ni personer med dobbelt statsborgerskab i USA og Mexico ifølge myndighederne dræbt af et narkokartel.