14 LTF'ere i marathon-sag: Utilfredshed over stramme rygeregler

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En sag mod 14 LTF-relaterede personer i dag begyndt ved Retten I Roskilde. Hver af de 14 tiltalte er dækket ind af to betjente, der sidder på hver side af de tiltalte, så der er godt fyldt op i retssal 1.

Enkelte tilhører er der også blevet plads til. Egentlig er der forbud mod, at de tiltalte må tale sammen, men ikke alle 14 overholder forbuddet. og det har ført til enkelte situationer, hvor de tilstedeværende betjente har måttet afbryde det indbyrdes snakkeri.

Straks værre var det, at de tiltalte ikke må ryge med undtagelse af før og og efter de daglige retsmøder.

- Men politiet har tilkendegivet, at nikotintyggegummi er ok, udtalte retsformanden, John Larsen.

Dette fik enkelte af de tiltalte til vredt at vise deres utilfredshed:

- Fuck dig. Det er kun os, der bliver behandlet sådan i hele Danmark, lød det vredt fra den unge kraftige mand.

Derpå valgte han selv at forlade retssalen.

På vej ud kom der endnu et 'fuck dig' rettet mod dommeren.

- Så er jeg fri for at se på dig, tilføjer han på vej ud ad døren.

De 14 mænd, der er i alderen 22 til 35 år, er tiltalt for narko, afpresning, vold og våbenbesiddelse. Narkodelen drejer sig om omkring et halvt kilo kokain samt tre kilo hash.

Våbenforholdene kan give hårde straffe, hvis de tiltalte findes skyldige, og retten vurderer, at de er bandemedlemmer. Det skyldes, at straffen for bandekriminalitet er skærpet.

Anklagemyndigheden hævder nemlig, at de er medlemmer af Loyal To Familia.

Det er dog ikke alle, der er tiltalt for samtlige 26 forhold. Alligevel har anklagemyndigheden valgt at føre sagen som én samlet sag, da det har været politiets vurdering, at forbrydelserne har haft en relation til hinanden.

De 14 tiltalte nægter sig skyldige i størstedelen af anklagerne.

De fleste har indvandrerbaggrund, mens enkelte har etnisk dansk. Otte vil blive krævet udvist, i fald de bliver kendt skyldige.

