14 personer sigtet for at dele drabsvideo

14 er sigtet for at dele en drabsvideo af dansker i Marokko

I alt 14 personer er blevet sigtet for at dele en video, der viser drab på en dansk og norsk kvinde i Marokko. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi fik til opgave at gennemgå samtlige anmeldelser af videoen for at sikre en ensartet behandling af sagerne. Den behandling er nu slut, hvorfor sagerne er sendt tilbage til de pågældende politikredse.

- Ud af de 118 henvendelser, vi har modtaget og gennemgået, har 14 sager ført til en sigtelse. De sager har vi sendt retur til de relevante politikredse, der i går (onsdag, red.) har kontaktet de 14 personer, der alle er blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven ved at dele videoen – typisk via Facebook, Messenger eller andre sociale medier, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Sådan er sigtelserne fordelt 12 personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 264 d stk. 2 jf. stk. 1 To personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 136 stk. 2 Du kan se paragraffernes fulde ordlyd i bunden af faktaboksen. De 14 sigtelser er fordelt over ni ud af landets 12 politikredse: Tre sigtelser i Sydøstjyllands politikreds – heraf én for § 136 stk. 2

Tre sigtelser i Midt- og Vestsjællands politikreds

To sigtelser i Fyns politikreds

En sigtelse i Nordsjællands politikreds

En sigtelse i Nordjyllands politikreds

En sigtelse i Midt- og Vestjyllands politikreds – heraf én for §136 stk. 2

En sigtelse i Sydsjællands- og Lolland Falsters politikreds

En sigtelse i Københavns politikreds

En sigtelse i Københavns Vestegns politikreds De sigtede er i aldersgruppen 13-69 år: Seks er i alderen 13-18 år (heraf er 2 personer under 15 år, og det skal herfra vurderes om deres sager evt. skal i Ungdomskriminalitetsnævnet)

Tre er i alderen 22-36 år

En er i alderen 45-69 år § 264 d. Med bøde eller fængsel indtil seks måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil tre år. § 136. Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire år. Stk. 2. Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil to år. Kilde: Østjyllands Politi og Retsinformation Vis mere Luk

Skærpede omstændigheder

Ud af de 14 sager, er det faktisk kun 12, der drejer sig om en decideret deling af videoerne.

- 12 personer er sigtet for under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have videregivet videoen, uagtet at den vedrører en anden persons private forhold under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. De sidste to er sigtet for offentligt udtrykkeligt at have billiget terrorhandlingen, som skete ved drabene af de to kvinder, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Dem, der har delt videoen, kan risikere at få op til tre års fængsel, mens de to, der har bifaldet terrorhandlingen risikerer bøde og fængsel op til to år.

Slet videoen

Politiet understreger alvoren i at dele videoen ved at rejse sigtelserne. De gør opmærksom på, hvor krænkende videoen er for pårørende og opfordrer til, at man sletter videoen med det samme, hvis man får den tilsendt.

- Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt. Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også fordi, det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste, siger chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter Tenna Wilbert.

Tilfældigt drab

Danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland var tilfældige ofre, da de blev slået ihjel i Marokko 17. december 2018. Det fortalte det marokkanske politi i en pressemeddelelse efter drabene.

- Ofrene blev tilfældigt udvalgt. Ifølge efterforskerne var de ikke ude efter at dræbe norske eller danske turister specifikt, men de var der for at dræbe turister, sagde talsmand for politiet Boubker Sabik.

De to kvinder blev angrebet i deres telt af fire mænd, som efterfølgende delte en video af drabene på nettet. Gerningsmændene sagde, at de udførte terrorhandlingen for Islamisk Stat, men det afviste marokkansk politi.

- De var ensomme ulve, der besluttede sig for at udføre terrorangrebet, sagde talsmanden.

Der har efter drabene været holdt mindehøjtideligheder for de to kvinder i både Norge og Danmark., ligesom sagen er blevet omtalt af statsminister Lars Løkke Rasmussen og har fået opmærksomhed verden over.

Ingen sigtelser i Norge

Norsk politi oplyser i en pressemeddelelse, at de har undersøgt over 400 henvendelser om drabsvideoen. Som svar på dette har de forsøgt at få videoen taget ned fra diverse fora og har været i kontakt med privatpersoner.

De vælger dog ikke at rejse nogen sager på baggrund af henvendelserne. Ligesom dansk politi har de også for øje, at videoen kan være krænkende for pårørende til de to ofre.

I samme pressemeddelelse erkender politiet, at det aldrig kan lade sig gøre at få fjernet videoen helt, men blot begrænse omfanget.