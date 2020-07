14 personer skudt ved begravelse

14 personer blev tirsdag aften skudt ved en begravelse i den amerikanske storby Chicago.

Det siger politiinspektør Eric Carter fra gerningsstedet natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet dpa.

Alle ofre er blevet sendt på hospitalet. De fleste med alvorlige eller kritiske skader.

Der er tale om voksne personer, skriver CNN.

Skudende blev affyret fra en sort bil omkring klokken 18.30 lokal tid i området omkring Gresham i South Side i Chicago.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En betjent taler med bekymrede borgere i området sent tirsdag aften lokal tid. Foto: Kamil Krzaczynski/Ritzau Scanpix

Der er endnu ikke meldinger om, hvad der udløste masseskyderiet. En person er anholdt og er i politiets varetægt, lyder det onsdag morgen dansk tid fra de lokale myndigheder.

Ifølge politiinspektør Eric Carter begyndte deltagere ved begravelsen at skyde tilbage mod den sorte bil. Det oplyser han ifølge CNN.

Umiddelbart efter forulykkede bilen på en gade i nærheden. Personerne i køretøjet flygtede fra stedet, oplyser politiinspektøren.

I alt har politiet fundet mere end 60 patroner på gerningsstedet.

En nabo, der ønsker at forblive anonym, siger ifølge dpa, at det lød som om, der blev brugt adskillige våben ved skyderiet.

Naboen fortæller også, at flere ofre faldt sammen efter at være blevet skudt foran en butik, der sælger øl, vin og spiritus, og at mange blødte.

Skyderier er blevet en del af hverdagen i Chicago henover sommeren. Alene i weekenden blev 63 personer skudt, mens 12 mistede livet i skyderier ifølge lokale medier.

Alene mandag blev 25 personer dræbt under skyderier i Chicago, melder CNN.

Opdateres ...