1,4 ton vandpibetobak forsøgt smuglet ind i Danmark

Med 1,4 ton vandpibetobak i bagagerummet af en varebil forsøgte to mænd at køre over den dansk-tyske grænse tirsdag i denne uge.

De blev dog vinket ind til siden til kontrol ved Bylderup Bov, der ligger mellem Tønder og Tinglev, så to medarbejdere fra Toldstyrelsen kunne tjekke lasten.

Den viste sig at indeholde den store mængde tobak, som der ikke var blevet betalt hverken told eller afgifter for. Derfor blev de to mænd på 38 år og 48 år anholdt.

Der er tale om den største sag om indsmugling af vandpibetobak ved den dansk-tyske grænse i nyere tid, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene nægter sig skyldige. De blev løsladt onsdag, men sigtelsen mod dem for smugleri af særlig grov karakter er fortsat opretholdt.

Toldstyrelsen har ifølge sigtelsen opgjort værdien af afgifter på tobakken til vandpiber til 997.000 kroner.

Den ene mand er dansk statsborger, mens den anden er statsløs.

Generelt er myndighedernes blik blevet rettet mere direkte på tobak til vandpiber.

I løbet af 2018 blev der beslaglagt 8,7 ton vandpibetobak. Samtidig er der blevet opkrævet afgifter for mere end 6,6 millioner kroner i kølvandet på Skattestyrelsens tjek af en række virksomheder.

Skattestyrelsen - der er en af de nye styrelser efter lukningen af Skat - var ude til kontrol hos 30 virksomheder rundt om i landet i løbet af 2018.

Sælger man vandpibetobak enten i hele pakker eller som løsvægt, skal der føres regnskab over køb og salg. Derudover skal det kunne dokumenteres, hvor tobakken er købt, og om der er blevet betalt den korrekte afgift.