Der var fart på de bornholmske veje torsdag.

En 39-årig mand blev målt til at køre 140 km/t på Bornholm. Det fik ordensmagten til at fare på Twitter for at understrege alvoren af fartgrænserne, da øen ikke har nogle motorveje.

Fartovertrædelsen skete i en 80-km-zone, og bilisten kan derfor se frem til en klækkelig bøde.

Bødetaksten for denne type fartoverskridelse er 5500 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.