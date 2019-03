148 nye sigtelser i Umbrella-sagen

Politiet har rejst 148 nye sigtelser i forbindelse med den såkaldte Umbrella-sag.

Det skriver DR og TV2 på baggrund af en pressemeddelelse fra Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3).

Se også: Advarsel: Del ikke denne video

Cirka 100 af de nye mistænkte skal ifølge politiet have delt videoen i samme tidsrum som de oprindeligt sigtede.

Men 50 af de unge, der bliver sigtet nu, har delt videoen trods politiets offentlige advarsler om, at det er strafbart, og på trods af den store medieomtale, som sagen medførte i begyndelsen af 2018.

Særligt de seneste 50 delinger undrer og ærgrer derfor Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center (NC3).

- Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen.

- Alle burde på dette tidspunkt være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler, siger han i pressemeddelelsen.

Tidligere er der rejst mere end 1000 sigtelser i sagen, der drejer sig om delingen af en video med sexuelt indhold, hvor to 15-årige danskere optræder.

Videoen er delt via blandt andet Facebook-messenger.

Sådan bør du handle, hvis dit barn modtager krænkende videomateriale, forklarer psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen.

Helt til Højesteret

I februar blev en i dag 20-årig mand idømt 40 dages ubetinget fængsel for delingen af videoen, der af retten blev betegnet som børneporno og for blufærdighedskrænkende.

Sagen nåede hele vejen til Højesteret og var en stadfæstelse af en tidligere afgørelse fra Østre Landsret.

Ligesom cirka 1000 andre havde manden delt optagelserne med de to 15-årige. Han er fundet skyldig både i distribution af børneporno og i blufærdighedskrænkelse.

I Højesteret bad hans forsvarer, advokat Kirsten Bindstrup, om frifindelse. Argumentet var blandt andet, at hendes klient ikke kunne gennemskue, at de to unge var under 18 år.

De fem dommere har valgt at gøre straffen betinget, fordi den tiltalte var under 18 år og ikke tidligere er straffet. Det indgår også, at han, der i Højesteret forleden var ledsaget af sine forældre, har "særdeles gode personlige forhold".

I øvrigt har dommerne bestemt, at de to unge på optagelserne skal have erstatning. Pigen tilkendes 10.000 kroner, mens en dreng skal have 2000 kroner for den tort, de blev udsat for.

Ikke yderligere

Sydøstjyllands Politi oplyser, at politiet efterforsker seks nye sager, som alle er opstået efter medieomtalen.

To af de nye sager stammer fra Vejle og de resterende fra Horsens, Hedensted, Fredericia og Kolding. Sydøstjyllands Politi havde oprindeligt syv sager, men en af sagerne er videresendt til Midt- og Vestjyllands Politi.

- Jeg kan ikke komme med yderligere oplysninger i sagen. Derfor kan jeg heller ikke sige noget om alder eller køn på de implicerede personer, oplyser kommunikationschef hos Sydøstjyllands Politi Ulla Kaspersen til Ekstra Bladet.