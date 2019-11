15-årig anholdt efter tysk menneskejagt

En 15-årig pige er torsdag formiddag blevet anholdt af politiet i Bielefeld, efter at hun var blevet efterlyst, fordi politiet mistænker hende for at have dræbt sin treårige lillebror.

Offentliggørelsen af efterforskningen medførte, at et vidne gav en ledetråd til, hvor den mistænkte befandt sig, og nu er hun blevet arresteret af en politibetjent i Lemgo-Brake øst for Bielefeld, skriver det tyske politi i en pressemeddelelse.

Pigen er mistænkt for drabet på sin treårige halvbror. Efterforskerne mener, at teenageren stak sin halvbror med en kniv onsdag aften. Derefter flygtede hun til en på daværende tidspunkt ukendt lokation.



For at komme videre i sagen frigav politiet et billede og en beskrivelse af pigen, som nu har ført til, at pigen er blevet arresteret.

Motivet til det formodede drab er endnu ukendt.