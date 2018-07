15-årig bidt af politihund efter flugt

Politiet sendte en hund i armen på en 15-årig, der angiveligt forsøgte at stikke af

Søndag aften anmeldte en borger, at der muligvis var indbrud ved en bolig på Runevej i Hasle. Her havde en ung mand angiveligt lusket rundt om huset, mens en anden holdt vagt.

Det skriver Østjyllands Politi i dets døgnrapport.

Da politiet kom frem, var de to forsvundet.

Men politiet fandt senere de to kørende rundt på en knallert uden lys. De to forsøgte at stikke af. Først på knallerten siden til fods.

Den ene havde held med sit flugtforsøg, mens den anden - en 15-årig dreng - blev tilbageholdt. Politiet skriver i døgnrapporten:

'Under tilbageholdelsen blev den 15-årige bidt i armen af en politihund, så der nåede at gå hul på huden. Den 15-årige og hans forældre blev derfor vejledt om at køre på skadestuen til behandling og stivkrampevaccination.'