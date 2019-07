15-årig død i forlystelsespark: Faldt i døden fra ni meter

En kun 15-årig teenager blev dræbt, og tre af hans venner blev såret, da en vogn fra forlystelsen 'Piratskibet' i går aftes rev sig løs og styrtede ni meter ned mod jorden i det centrale Java i Indonesien.

Gruppen på fire venner sad i den bageste vogn i den svingende forlystelse, da den pludselig faldt mod jorden.

Det skriver flere medier heriblandt The Mirror. Det lokale medie 'Headline News Pemalang' på Java har også lagt historien ud på deres Facebook-side.

Rædselsslagne tilskuere til ulykken skyndte sig straks frem til de sårede personer, der lå omkring den løsrevne vogn på jorden. De fire sårede teenagere blev straks i en ambulance kørt til hospitalet Islam Pekajangan, hvor den 15-årige teeanger Taufik Mailano blev erklæret død kort efter. De tre andre sårede teenagere, Refal Giat på 16 år, Efan Khafis på 16 år og Chandra på 15 år bliver stadig behandlet for deres skader på hospitalet.

Den overlevende Efan Khafis har fortalt medierne, at en jernstang bagest i vognen faldt af allerede i starten af turen, og ryglænet i vognen, som drengene sad på, styrtede også til jorden.

Operatøren af Piratskibet er nu sigtet

Operatøren af forlystelsen 'Piratskibet' Bany Mahardika hævder, at drengene sad på ryglænet i vognen og ikke på sæderne, som reglerne ellers påskriver.

Det regionale politi i Pekalongan har her i morges afhørt operatøren. Han har til politiet oplyst, at han advarede drengene om ikke at sidde på ryglænet. Men de fire teenagere kunne ikke høre ham på grund af den høje musik, der spilles i forlystelsen 'Piratskibet'.

Politichef Heri Heriyanto har udtalt følgende om ulykken:

'Efter at vi har efterforsket sagen lidt mere grundigt og lavet diverse undersøgelser af forlystelsen, har vi besluttet at sigte operatøren for manglende sikkerhed i forlystelsen. På grund af hans fejl er et menneske nu død.

Operatøren kan i forbindelse med en kommende tiltale risikere en maksimum-straf på fem års fængsel.

I sidste uge skrev Ekstra Bladet også om en voldsom ulykke i en forlystelse i Indien, som du kan læse herunder:

Voldsom ulykke i forlystelsespark: To dræbt og 27 såret