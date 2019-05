15-årig dræbt i 1979: Nu har politiet fået stort gennembrud

En 56-årig mand er blevet anholdt for et drab begået for næsten 40 år siden

18. december 1979 blev byen Aschaffenburg i den tyske delstat Bayern rystet af et brutalt drab på en kun 15-årig pige.

Den 15-årige havde været til et stenografi-kursus på en skole i byen, da hun var på vej hjem. Her befandt hun sig ikke langt fra byens julemarked, da hun mødte en indtil nu ukendt person, og det skulle siden vise sig at koste hende livet.

Morgenen efter fandt en parkbetjent den 15-åriges tøj og håndtaske i slotshaven i byen, og da han kiggede på den anden side af slotsmuren i haven, fandt han liget af den 15-årige pige, der var blevet afklædt, voldtaget og dræbt, inden hun blev kastet over muren og 15 meter ned på en bunke affald.

Stedet hvor den 15-årige pige blev fundet dræbt. POLITIFOTO

Siden dengang har det været et mysterium, hvem der dræbte den unge pige, men nu mener politiet, at de har fundet et svar på mordgåden.

Det oplyser politiet i Bayern i en pressemeddelelse.

Således har en 56-årig mand siden 15. maj i år siddet fængslet, mistænkt for drabet.

Kendte 15-årig

Baggrunden for politiets gennembrud i sagen er, at politiet har nedsat en efterforskningsgruppe kaldet 'Altfälle', som kaster sig over sager, som er endt uden resultat. Ved hjælp af ny viden har politiet nu styrket mistanken mod den nu 56-årige mand, og mistankegrundlaget var altså så stærkt, at en dommer har valgt at varetægtsfængsle manden.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere om efterforskningen, men de oplyser, at den dengang 17-årige dreng kendte den 15-årige pige i forvejen.

Ifølge politiet har den 56-årige mand ikke ønsket at udtale sig om sagen, og det er derfor også uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

På trods af anholdelsen ventes der ifølge politiet at gå lang tid, før der kan falde afgørelse i sagen, da efterforskningen er besværliggjort af, at der er gået så mange år.

Ifølge Bild blev morderen dengang betegnet som 'Slotshavemorderen' i dagspressen, og på grund af brutaliteten og koldblodigheden ved drabet skabte sagen skræk og rædsel i byen i årevis efterfølgende, fordi gerningsmanden ikke blev pågrebet, og man frygtede, at han kunne slå til igen.

Politiet oplyser til Bild, at den anholdte mand stammer fra Aschaffenburg.