15-årig dreng dræbt i farlig overgang: Banedanmarks sikkerhed revses igen

En 15-årig dreng blev dræbt på stedet, da han skulle nå et Arriva-tog mod Esbjerg på Tjæreborg Station og løb gennem perron-overgangen over spor 1, hvor et gennemkørende DSB-tog i det samme kom buldrende med 101 km/t.

Lokoføreren på tog RR 3353 så drengen krydse sporet i rask tempo cirka 15 meter foran toget, og han havde ikke en chance for at undgå påkørslen. Toget standsede efter 274 meter, cirka 20 sekunder efter påkørslen.

Banedanmark får igen en sønderlemmende kritik fra Havarikommissionen for at sløse med sikkerheden inden ulykken, som skete den 10. august sidste år kl. 14.43.

Ulykken skete kun 12 dage efter en tilsvarende ulykke på Bred station på Fyn, hvor en 17-årig dreng blev dræbt i en perron-overgang af et gennemkørende IC 4 tog med 150 km/t.

Også efter den ulykke kritiserede Havarikommissionen sikkerheden i de ubevogtede perron-overgange.

Torsdag kom Havarikommissionens 30 sider lange rapport om ulykken på Tjæreborg Station, og Havarikommissionen mener, at Banedanmark trods en række advarsler har forsømt at forbedre sikkerheden i perron-overgangen.

Her advares passagerer mod at gå over sporet med et rødt lys og højttaler-lyden 'Gå ikke over sporet, der kommer tog'.

Sikkerheden syltet

Inden dødsulykken havde der været fem nærved-påkørsler i årene 2012-2016 i perron-overgangen på Tjæreborg Station, der ifølge Havarikommissionen burde have været nedlagt.

Det kunne være sket for længst, fordi der i 2011 blev bygget en tunnel til fodgængere og cyklister ved Tjæreborg Station, der nemt kan forbindes med spor 2 på stationen, så passagerer ikke skal krydse sporet med gennemkørende tog.

En arbejdsgruppe foreslog i maj 2016 Banedanmark at forbedre sikkerheden på Tjæreborg Station, men ingenting skete.

Forslaget kom efter meldinger fra DSB og Arriva-personale, der flere gange havde oplevet, at passagerer gik hen over perron-overgangen, mens der kom gennemkørende tog i spor 1.

Det er særligt farligt, når Arrivas tog holder og udveksler passagerer samtidigt med, at der kommer gennemkørende tog i spor 1.

Mange af Arrivas lokoførere venter derfor - af hensyn til passagerernes sikkerhed - med at åbne dørene indtil gennemkørende tog har passeret.

Far og døtre tæt på at blive dræbt

Et vidne har ifølge Havarikommissionen forklaret, at han sammen med sine døtre var ved at blive påkørt af et gennemkørende tog, fordi advarslen 'Gå ikke over sporet, der kommer tog' gik i gang samtidigt med, at der kom et tog ind til spor 2.

Da toget holdt stille, troede han, at faren var ovre og ville krydset sporet - netop som der kom et gennemkørende tog, der var ved at ramme dem.

Den 15-årige kom kørende på cykel, satte den i et cykelstativ og tjekkede sit rejsekort ind, inden han løb mod Arriva-toget, der var lidt forsinket.

Havarikommissionen mener, at drengen havde sit fokus på at nå det holdende tog i spor 2 og at han derfor - trods lys og lyd i varslingsanlægget - ikke har set det gennemkørende tog fra Esbjerg i spor 1.

Oversigtsforholdene på stedet er også sådan, at i løb og med fokus på at nå toget ved perronen i spor 2, er det vanskeligt at se det gennemkørende tog i spor 1.

Køreplanen ændret

Drengen kørte ofte med tog fra Tjæreborg Station, men tre dage før ulykken var køreplanen skiftet. Tidligere skulle Arriva-toget planmæssigt afgå fra Tjæreborg Station halvandet minut før det gennemkørende tog passerede.

'Det kan ikke afvises, at den 15-årige ikke var vant til, at der kunne komme tog i spor 1 samtidigt med, at han skulle med Arriva toget, skriver Havarikommissionen.

Den nye køreplan - som igen er lavet om efter ulykken - betød, at de gennemkørende tog kom samtidigt med, at passagerer steg af og på holdende Arriva-tog.

Efter dødsulykken på Tjæreborg Station har Banedanmark indført nye 'bløde' sikkerhedsforanstaltninger på stationen i form et par nye skilte 'Se efter tog' og restriktioner i køreplanen.

Men ifølge Havarikommissionen forvirrer de nye skilte mere end de gavner.

Og tiltaget med køreplanen, hvor der ikke planmæssigt må køre gennemkørende tog på spor 1 samtidigt med, at der ekspederes passagerer til og fra tog, der holder i spor 2, er også svær at håndtere, når der er forsinkelser.

Beder Trafikstyrelsen gribe ind

'Banedanmarks indsats efter ulykken kan betragtes som ønske om at forbedre sikkerheden, men kan også ses som en erkendelse af at sikkerhedsforanstaltningerne ved denne perronovergang i forvejen ikke var tilstrækkelige, skriver Havarikommissionen.

Havarikommissionen skriver, at hverken forslag fra en arbejdsgruppe om forbedret sikkerhed på stationen eller muligheden for at bruge den nyere tunnel til en opgang til perronen, er blevet behandlet i Banedanmarks sikkerhedsledelse.

Derfor anbefaler Havarikommissionen, at Trafikstyrelsen sikrer en vurdering af, om Banedanmarks sikkerhedsledelse kan håndtere nye relevante oplysninger om sikkerheden, som ikke er et direkte resultat af en ulykke eller hændelse.