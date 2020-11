15-årig dreng fundet død

Politiet har mistanke om, at dødsårsagen er receptpligtig medicin

Receptpligtig medicin kan være årsagen til, at en 15-årig dreng i går blev fundet død på en adresse i Rønne.

Det oplyser Bornholms Politi.

- Det var forældrene, der fandt ham livløs i hans seng søndag eftermiddag, siger vicepolitiinspektør Henrik Schou til Ekstra Bladet.

Drengen blev kort efter erklæret død. Politiet ved endnu ikke, hvilken slags medicin, drengen har indtaget, men afventer obduktionen, som formentlig vil kaste lys over hans forbrug.

Drengen var elev på Åvangsskolen i Rønne.

Bytter medicin

Over en periode har Bornholm Politi set flere sager, hvor unge mennesker har været involveret i lignende episoder. Ifølge politiet er der en gruppe unge, som udveksler og sælger forskellige former for stærk receptpligtig medicin, som sammen med alkohol eller anden narko kan være livsfarlig.

- Inden for det seneste år, er flere unge mennesker afgået ved døden på grund af en overdosis, og i nogle tilfælde har der været tale om receptpligtig medicin, som bliver byttet på kryds og tværs.

- Vi har indtryk af, at det er medicin, der bliver udskrevet til nogen af de unge i miljøet og så deler og bytter de rundt, siger Henrik Schou, som på det kraftigste advarer de unge.

- Det er skide farligt.

Tip politiet

I en pressemeddelelse opfordrer politiet unge, forældre og venner til unge, som eksperimenterer med receptpligtig medicin, til at hjælpe og støtte, så dødsfald kan undgås i fremtiden.

Politiet beder også offentligheden om hjælp. Hvis du har oplysninger om medicin- og narkotikasalg på Bornholm, opfordres du til at ringe til politiet på 114. Du kan også tippe politiet på hjemmesiden politi.dk.