15-årig før teenagedrab: 'Tag maskering med, bro'

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Unge menneskers ophidsede stemmer brølede fredag formiddag gennem retssalen, hvor fem teenagere sidder på anklagebænken i den sag, som politiet kalder Snapchat-drabet.

Lyden kom fra rettens højttalere og er hentet fra en mobiltelefon tilhørende en 16-årig dreng, som er tiltalt for at have dræbt en 18-årig mand på en parkeringsplads i Gentofte under et masseslagsmål en nat i april i år.

Lydfiler er en del af det, som anklageren fredag formiddag har præsenteret retten for. Dertil kommer en række skriftlige beskeder, afsendt via det tjenesten Snapchat.

Det var her en konflikt mellem to vennegrupper startede, før de mødtes for at slås nord for København, og alt gik helt galt.

Da Ali døde, var den tiltalte kun 15 år. Ifølge anklageren gav han den tre år ældre dreng stød på halsen og stak ham to gange i brystet, så han afgik ved døden.

Selv siger han, at det var nødværge, ligesom han kun erkender at have stukket den nu afdøde en gang med kniv. Han har fredag eftermiddag forklaret, at konflikten bundede i, at nogen havde truet med at slå hans lillebror, som dengang var 13 år, ihjel.

Lillebror, som nu er 14 år, er under den kriminelle lavalder og ikke tiltalt i sagen. Det er til gengæld fire andre teenagere, som alle er tiltalt for grov vold mod hans storebror.

De har ifølge anklageren i forening udsat den drabstiltalte for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. En af dem er også tiltalt for at have stukket den drabstiltaltes lillebror i ryggen med en kniv. De fire kammerater er i dag mellem 18 og 19 år og nægter sig alle skyldige i anklagerne.

I modsætning til de medtiltalte, som selv er ankommet til retten, blev den drabstiltalte og 18-årige, som ifølge politiet stak lillebroderen i ryggen, ført ind i retssalen i håndjern. De har siden april været varetægtsfængslet - den yngste under hele forløbet i surrogat på en institution, mens den anden undervejs er fyldt 18 år og fået udskiftet institution med en celle i Vestre Fængsel.

Den yngste er iført en mørk sweatshirt af det franske mærke Moncler. Han kiggede lidt nervøst ned i gulvet, mens betjente førte ham hen til hans forsvarsadvokat Mads Kramme. Den 18-årige er iført sorte Nike-sko og et sort joggingsæt fra Lacoste med hvid stribe op ad buksebenet. Han virker i lighed med tidligere retsmøder, hvor Ekstra Bladet har været tilstede, mindre synligt påvirket af den alvorlige situation og har let til latter og smil.

Mere end 45 minutter, før retssagen efter planen skulle gå i gang, havde en større mængde mennesker taget plads foran retten. Nogle blev lukket ind, andre måtte gå forgæves. Alle tilhørerpladserne er optaget af venner og familie til sagens hovedpersoner, og kort før retsmødets begyndelse ligger der en mat stemning over lokalet - som stilhed før storm.

Din lille luder

Nogle tiltalte kigger nysgerrigt rundt på tilhørerne, mens andre nærmest ser ud til stædigt at forsøge at holde blikket i ro.

Mens lydoptagelserne, som blev afsendt forud for det masseslagsmål, som førte til Alis død, blev afspillet, spidsede hele retten ører.

En af dem er en lydbesked, som den drabstiltalte modtog via Snapchat få timer før masseslagsmålet.

- Jeg kommer til jeres station. I har sagt jeres station. I kan ikke ændre det nu. I kan ikke ændre det nu, siger en person her til den drabstiltalte.

Senere sendte den drabstiltalte en lydbesked til en af sine venner på Snapchat.

- Tag maskering med bro og sort tøj. I skal kun have sort tøj på, sagde han.

Den drabstiltalte modtog i tiden op mod den skæbnesvangre konfrontation flere skriftlige beskeder.

Kort før klokken 01 skrev en til ham.

- Eow din lille luder. Du har bare at være her kl. 1, ellers koran jeg fucking dræber dig, stod der i beskeden.

Retssagen varer 12 dage og ventes afsluttet i februar.