15-årig forsvandt sporløst for 39 år siden: Nu er mysteriet løst

Da den 15-årige Andrew Greer for 39 år siden blev meldt savnet i byen Clayton i den amerikanske stat Michigan i 1979, cirkulerede der rygter, der pegede på, at han var blevet myrdet, selv om der dengang ikke var fundet nogen beviser, der pegede i den retning.

Politiets eftersøgning af den unge teenager fortsatte ihærdigt gennem en årrække, men sagen blev til sidst helt kold. I de følgende mange år blev Andrew Greer eftersøgt via diverse plakater - altid portrætteret som den evige 15-årige. Senere fortsatte efterlysninger på internettet via organisationer som f.eks. 'National Missing And Unidentified Persons System(namus)'. Men det lykkedes aldrig at finde frem til den 15-årige teenager, der i 1979 var blevet smidt hjem fra skole, fordi han var blevet opdaget med en lille foldekniv i lommen.

Mødtes med ven i skoven

Samme dag mødte Andrew Greer sin ven Scott Szeve, der har fortalt, at Andrew var nervøs for at tage hjem til sin familie, fordi han var bange for de eventuelle konsekvenser, han ville blive mødt med, fordi han var blevet smidt hjem fra skole. De to venner havde talt sammen i en hytte i en skov, inden det skiltes. Og det var sidste gang, at Scott Szeve så sin ven.

Men i sidste uge næsten 40 år efter sin sporløse forsvinden kom der endelig hul på sagen, og gåden blev løst. Liget af den forsvundne dreng blev nemlig fundet hele 1.500 kilometer fra det sted, hvor han sidst var blevet set i live.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og New York Post

Her er to andre billeder, der gennem årene er blevet brugt i forbindelse med efterlysningerne af Andrew Greer, der på mystisk vis forsvandt sporløst i 1979. (Foto: Namus/privat)

Det viste sig nemlig, at den pensionerede politimand fra staten Georgia, Anthony Strickland, aldrig havde kunnet glemme en 'anden' sag fra 1979, hvor en ung mand blev kørt ned af en lastbil, da han ville krydse en motorvej. Den unge mand havde 20 chokolade-småkager på sig, men intet ID-kort. Politiet fik aldrig identificeret ham, og han blev efterfølgende lagt i et umarkeret gravsted.

Da han var gået på pension fortsatte Anthony Strickland imidlertid jævnligt på internettet med at lede efter forsvundne personer fra 1979, der eventuelt kunne være den uidentificerede dreng, der var blevet kørt ihjel. Og pludselig fandt han frem til navnet Andrew Greer, og så tog sagen fart.

Anthony Strickland kontaktede nemlig politimanden Larry Rothman fra Michigan, der havde ledet efterforskningen, da den sidste år blev lagt ned. Og i april måned i år var begge politifolk til stede, da den uidentificerede drengs kiste blev løftet op af den umarkerede grav, fordi man ville DNA-teste skelet-resterne af liget.

Mindeceremoni for Andrew

I tirsdag i sidste uge kom så det endelige svar. Den ukendte dreng i graven var Andrew Greer.

Nu vil man fragte resterne af Andrew Greers krop til Michigan, og her vil hans halvbror James Bowman, der kun var fire år gammel, da Andrew forsvandt, arrangere en minde-ceremoni for sin storebror, der forsvandt sporløst for 39 år siden.

Ulykkeligvis nåede hverken Andrew Greers far eller mor at få kendskab til, hvad der egentligt var sket med deres søn. Faren døde nemlig i 2014, og moren døde i 2017.