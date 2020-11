15-årig i kritisk tilstand

En 15-årig pige er i kritisk tilstand, efter hun onsdag blev påkørt af en bil ved byen Annisse i Gribskov Kommune.

Det fortæller Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Hun er i meget kritisk tilstand, siger Stefan Andersen, vagtchef.

Ifølge politiet er der tale om en tragisk ulykke, hvor pigen er stået af bussen, og så er hun gået ud på vejen, hvor føreren af bilen ikke har en chance for at se hende. Føreren af bilen er en 33-årig mand fra lokalområdet, og han er ikke sigtet i sagen.

- Vi har talt med føreren og med en række vidner, og der er intet, som tyder på, at han har kørt for stærkt, eller at han har været påvirket.

Politiet fik anmeldelsen klokken 14.53. Uheldet skete på Helsingevej.

Pigen er fløjet til Rigshospitalet.