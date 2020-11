15-årig pige død efter ulykke

En 15-årig pige er fredag afgået ved døden. Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Netavisen Gribskov.

I onsdags var pigen involveret i en alvorlig ulykke, da hun blev påkørt af en personbil på Helsingevej ved Helsinge.

Pigen var i kritisk tilstand efter ulykken. Hun modtog behandling på stedet og blev efterfølgende fløjet i helikopter til Rigshospitalets Traumecenter. Hun døde fredag på Rigshospitalet.

Føreren af bilen var en 33-årig mand, der var meget chokeret over ulykken.

– For nuværende er der ikke noget, der tyder på, at føreren af bilen hverken har kørt for stærkt eller på nogen måde har været påvirket af alkohol eller narkotika. Der er tale om en dybt tragisk ulykke, siger politiets vagtchef Stefan Andersen til Netavisen Gribskov.

Undersøgelser tyder ifølge politiet på, at den 15-årige pige i et uopmærksomt øjeblik gik ud foran bil. Bilisten nåede ikke at undvige eller bremse, før han ramte pigen.

