15-årig pige forsvundet

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser onsdag morgen den 15-årige Smilla Koller Kjær, der er forsvundet fra sit hjem i Vester Nebel nær Esbjerg tirsdag aften.

Det oplyser de på Twitter.

- Vi har blandt andet en helikopter ude i området til at søge efter hende, lyder det fra vagtchefen over for Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet ikke har nogen formodning om, hvor hun kan være søgt hen, hvorfor man søger bredt efter hende.

Hun forlod hjemmet omkring klokken 20.30.

Politiet håber, at flere vil hjælpe med at lede, i takt med at det bliver lyst.

Den 15-årige beskrives som 156 cm høj, tynd og med langt brunt hår med lyse stribe. Hun er iført en tynd jakke, sorte hotpants og sorte klipklapper.

Har du oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på telefon 114.