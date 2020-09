15-årig pige krænket af to mænd

Politiet efterlyser to mænd efter en anmeldelse om sexkrænkelse

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi efterlyser to mænd, der menes at have krænket en 15-årig pige, da hun stod på busstoppestedet i på Akacievej i Vemmelev.

Det skriver Sjællandske.

Ifølge politiet stod pigen og ventede på sin mor mandag aften, da mændene, der begge er mellemøstlige af udseende, dukkede op og greb fat i hende. De ragede på hende på intime steder uden på tøjet, mens de sagde, hun skulle holde kæft.

Mændene stoppede og løb væk, da de hørte stemmer i nærheden, har pigen fortalt politiet.

De efterlyste beskrives som følgende:

Mand A: 25-30 år. 180-185 centimeter høj. Almindelig af bygning. Taler dansk med accent. Tæt kort mørkt skæg. Iført blå hættetrøje, tætsiddende jeans og hvide sko.

Mand B: Mand 25-30 år. 185-190 centimeter høj. Almindelig af bygning. Taler dansk med accent. Stor næse. Iført hvid hættetrøje, løse blå jeans og blå løbesko.

Politiet kan kontaktet på 114, hvis du har oplysninger om de to efterlyser