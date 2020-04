15-årig sigtet for drab: Indlagt med kraniebrud

Også en 19-årig mand er sigtet for drabet, der skete under nattens opgør i Gentofte

En blot 15-årig mand er mistænkt for at være en af hovedpersonerne i nattens drab på en 18-årig mand i Gentofte.

Den 15-årige var ikke selv mødt frem i retten, da han er indlagt med kraniebrud.

Det kom frem under et retsmøde lørdag aften i Helsingør. Også en 19-årig mand, der var mødt op i retten, er på samme måde som den 15-årige sigtet for drab eller medvirken til drab.

Foto: Kenneth Meyer

Nægter sig skyldig

Den 19-årige nægter sig skyldig. Det er uvist, hvordan den 15-årige forholder sig til sigtelserne.

Også tre andre yngre mænd, der alle nægter sig skyldige, er sigtet for grov vold og for at have stukket en person i ryggen.

Børn og unge skændtes på nettet før drab

Flere på hospitalet

Samlet blev der anholdt 12 personer, men en del af de unge er nu løsladt uden sigtelse, mens flere andre fortsat er sigtet i sagen, men løsladt.

Udover den 15-årige, som er indlagt med kraniebrud, er mindst en ung fortsat indlagt på hospitalet. De såredes tilstand er ukendt, men de skulle ikke være i livsfare.

Der er nedlagt navneforbud for samtlige sigtede i sagen, ligesom retsmødet blev holdt for lukkede døre, efter sigtelserne var læst op, og de unge havde forholdt sig til dem.

Tragedien indtraf, da to vennegrupper efter forudgående aftale mødtes på en parkeringsplads ved en skaterbane i Gentofte. De havde tidligere været i kontakt på et socialt medie, hvor de var kommet op at skændes over noget, som de ville mødes for at afklare.

Efterforskningsleder Michael Gaml fortæller til Ekstra Bladet, at de unge, som var indblandet i masseslagsmålet, først havde aftalt at mødes et andet sted - midt inde i Gentofte by.

- Da den ene gruppe kom frem, var den anden gruppe der ikke.

- Så ringede de sammen og aftaltes at mødes et andet sted, siger efterforskningslederen.

- De laver en aftale om at mødes lige der.

Politiet blev i nat alarmeret om masseslagsmålet og anholdt på stedet 12 personer i alderen 13 til 19 år.

Teenager dræbt i masseslagsmål

Da politiet ankom, var nogen af de unge i færd med at give livreddende førstehjælp til den 18-årige, og de fremmødte betjente sprang til og forsøgte genoplivning.

Flere af de indledningsvis anholdte er nu blevet løsladt.

- Det er ud fra en betragtning af de enkeltes roller i episoden, deres alder og at nogle af dem slet og ret var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger Michael Gaml, hvis efterforskning ikke peger på, at der er gerningsmænd på fri fod.

Nordsjællands Politi har siden arbejdet på gerningsstedet lige ved Gentofte Stadion.