15-årig stukket ned efter koncert i Tivoli

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

En 15-årig dreng er torsdag aften blevet stukket med en kniv efter en koncert i Tivoli i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

- Forurettede er blevet stukket i benet. Han er kørt på hospitalet, men er ikke i kritisk tilstand, siger vagtchefen.

Politiet er til stede med hundepatruljer og vil være det nogle timer endnu. Foto: Kenneth Meyer.

Knivoverfaldet fandt sted ved Axeltorv overfor Tivoli omkring klokken 20:20.

- Det er for tidligt at sige, præcis hvad der går forud for knivstikkeriet, men det er vi ved at undersøge. Men koncerten i Tivoli har tiltrukket mange unge mennesker, og da koncerten slutter klokken 20, forlader de unge stedet samtidig, og det giver anledning til dårlig stemning, siger Jesper Frandsen.

Klokken 21 er politiet fortsat på stedet.

- Vi foretager vidneafhøringer, og det vil vi gøre noget tid endnu, siger vagtchefen.

Et område i nærheden af Axeltorv er afspærret. Foto: Kenneth Meyer.

Opdateres ...