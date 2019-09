15-årig svensk elev gennembankede tre lærerinder

To af lærerinderne blev efterfølgende indlagt på et hospital, hvor de blev behandlet for deres skader

I en anmeldelse til Arbejdsmiljøværket i Sverige, som det svenske medie Nyheter Idag har fået adgang til, fremgår det, at en kun 15-årig elev gik fuldstændigt amok og rettede et voldsomt angreb mod tre ældre lærerinder på en skole i byen Alvesta i slutningen af august måned. To af lærerinderne blev efterfølgende indlagt på et hospital, hvor de blev behandlet for deres skader.

Den første lærerinde, der blev angrebet, forsøgte at flygte, men blev så angrebet med slag og spark. En anden lærerinde kommer den flygtende kvinde til hjælp og forsøger at stoppe overfaldet. Hun bliver dog hurtigt kastet til jorden og trykket ned mod gulvet. Herefter tager eleven fat om hendes nakke og dunker hendes hoved ned i et stengulv.

En tredje lærerinde kommer også til hjælp, men hun bliver også angrebet af den ekstremt aggressive elev. Hun flygter væk fra eleven, men han følger efter hende og overdænger hende med slag og spark. Lærerinden falder omkuld. Eleven fortsætter dog med at sparke hende i hovedet, mens hun ligger ned.

Kort efter lykkedes det for andet personale på skolen at overmande den 15-årige elev, der senere blev hentet af sine forældre.

Behandlet for hovedskader

To af lærerinderne, der begge var i 60 års alderen blev kørt til hospitalet, hvor de blev behandlet for blandt andet skader i hovedet. Den tredje lærerinde kunne nøjes med at blive behandlet af sin egen læge.

De to førstnævnte blev udskrevet fra hospitalet efter et par dage.

Den 15-årige elev blev anmeldt til politiet og sigtet for grov vold. Han er stadig bortvist fra skolen.