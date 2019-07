15-årige Alexandra dræbt i skandale-sag: Nu går minister af

'Han kommer, han kommer!' var det sidste, Alexandra nåede at råbe til politiet. Men de kom først efter 19 timer, og da var det for sent

For en uge siden - onsdag i sidste uge - besluttede 15-årige Alexandra Macesanu sig for at blaffe hjem til Caracal i Rumænien.

Morgenen efter modtog politiets alarmcentral et opkald fra den unge pige, der fortalte, at hun var blevet bortført af manden, der havde samlet hende op, da hun blaffede.

Siden da har politiet fået massiv kritik for ikke at have taget Alexandra Macesanus opkald mere alvorligt og for den langsomme udrykning, der måske har kostet hende livet.

På den baggrund annoncerede indenrigsminister Nicolae Moga tirsdag, at han trækker sig fra sin post.

Det skriver blandt andre AP, BBC og The Guardian.

Ringede tre gange

15-årige Alexandra havde da også forsøgt at ringe til politiet tre gange for at forklare situationen.

Hver gang forsøgte hun at fortælle, hvor hun var, men linjen blev afbrudt.

Under det tredje opkald nåede hun lige at skrige 'han kommer, han kommer!', før forbindelsen igen røg.

Først 19 timer senere ankom ordensmagten og fandt lig-rester, som formodes at være identiske med den rumænske teenagepige.

Mandag blev en mindehøjtidelighed for Alexandra Macesanu afholdt foran indenrigsministeriet i Rumænien. Tirsdag gik landets indenrigsminister af efter den voldsomme kritik. Foto: Ritzau Scanpix

Allerede fredag i sidste uge førte sagen til, at chefen for nationalpolitiet, Ioan Buda, blev fyret af Rumæniens den nu afgåede indenrigsminister, Nicolae Moga.

I løbet af weekenden var flere tusind rumænske borgere på gaden for at demonstrere over politiets 'inkompetence' og kræve, at regeringen gjorde det nemmere for politiet at passe deres arbejde.

Tusindvis af borgere gik i weekenden på gaden for at mindes den dræbte pige og demonstrere mod regeringen og politiet. Foto: Ritzau Scanpix

Politiet har i forbindelse med sagen ifølge BBC forklaret den langsomme udrykning til det formodede gerningssted med, at de havde svært ved at lokalisere opkaldet med den teknologi, de har til rådighed. Lav bemanding blev desuden også nævnt som en årsag.

Mand indrømmer to mord

En 65-årig mand, mekanikeren Georghe Dinca, er siden blevet anholdt og sigtet for mordet, skriver blandt andre BBC.

Den 65-årige mekaniker Gheorghe Dinca er anholdt i sagen. Han har indrømmet at have dræbt både Alexandra Macesanu og en 18-årig pige, Luiza Melencu, som forsvandt i april. Politifoto

Han har både indrømmet at have dræbt 15-årige Alexandra Macesanu og 18-årige Luiza Melencu, der har været forsvundet siden april.

Her bliver Georghe Dinca taget med af politiet. Politifoto

- Min klient har fortalt, at de to teenagere gik med ham frivilligt, men at der i begge tilfælde opstod en konflikt, der førte til, at han slog dem og forårsagede deres død, siger mandens advokat, Alexandru Bogdan, ifølge BBC.