15-årige Emilie forsvundet

15-årige Emilie Frank Pedersen er forsvundet fra en fest i Dragør.

Det oplyser et familiemedlem til den forsvundne pige til Ekstra Bladet, og politiet bekræfter, at de har sat en eftersøgning igang. Københavns Politi fik anmeldelsen klokken 01.26.

- Ja, det kan jeg bekræfte, at vi er ude og søge efter en pige, der har forladt en fest, siger vagthavende ved Københavns Politi Kristian Rohdin.

- Vi er ude med hunde og droner for at lede efter hende. Vi kan ikke oplyse nærmere om hendes sindstilstand eller hvorfor hun skulle have forladt festen, fortsætter den vagthavende.

Emilie Frank Pedersens mor, Anette Frank Pedersen, har også efterlyst sin datter i et offentligt opslag på Facebook.

'Vores datter Emilie Frank Pedersen forsvandt fra en fest kl. 24:00 i Dragør! I nat. Hun forsvandt uden nogle personlige egendele', skriver moderen.

Emilie beskrives som 159 centimeter høj og lyshåret. Da hun forlod festen var hun iklædt lyse cowboybukser og en hvid skjorte.

'Kære Alle det bedste i kan gøre er at cykle ud i nærområdet og kigge efter hende, evt gå tur med hunden da de er mere opmærksomme end os mennesker! TAK', afslutter Anette Frank Pedersen opslaget.

Hvis du har oplysninger i sagen eller har set Emilie Frank Pedersen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

