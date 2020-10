15-årigs forfærdelige død: Nu er tidligere realitydeltager dømt

RETTEN i HJØRRING (Ekstra Bladet): En 33-årig mand fra Frederikshavn har netop fået sin dom i sagen om den 15-årige Mathis Matthiassens død.

Manden, Jens Kristensen - tidligere Jens Porsmose Kristensen - der tidligere har deltaget i realityprogrammer, straffes med fængsel i tre år.

Han har udsat Mathis Matthiassen for grov vold, bragt ham i en hjælpeløs tilstand og efterladt ham i den tilstand på en parkeringsplads, hvor drengen endte med at dø.

Mathis Matthiassen blev fundet død af hundeluftere om morgenen 28. marts på asfalten ved Hørby Stadion i Nordjylland.

Skiftende forklaringer

I begrundelsen, som blev læst op af retsformand Merete Strøm, lægges blandt andet vægt på, at den tiltalte har haft skiftende forklaringer under sagen, og at Mathis Matthiassen var mindreårig.

Derudover lægger retten til grund, at selv om der eventuelt har været et samtykke til sex med dominans, så må det have stået den dømte klart, at Mathis Matthiassen i løbet af deres møde befandt sig i en tilstand, hvor han ikke kunne stå ved sit samtykke.

Her har de videosekvenser, der blev optaget under mødet, og som er blevet vist bag lukkede døre i retten, været afgørende for dommernes vurdering.

- Derfor finder vi, at han har haft forsæt til at udøve vold.

Retten finder det bevist, at Jens Kristensen har udøvet vold i form af slag, og at han i løbet af aftenen har udsat den 15-årige dreng for kvælning. Til gengæld blev han frikendt for at have udøvet vold mod drengen under kørslen frem og tilbage fra Hørby Stadion.

Retten fandt det også bevist, at Jens Kristensen har bragt Mathis Matthiassen i en hjælpeløs tilstand ved at give ham det narkotiske stof mdma og sætte ham af et sted, hvor drengen var stort set sikker på ikke at få hjælp.

Jens Kristensen udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Med i 'Robinson Ekspeditionen

Jens Kristensen medvirkede i 2011 i ’Robinson Ekspeditionen’ på TV3. Dengang blev han kendt under navnet Jens Porsmose Kristensen, men mellemnavnet har han skilt sig af med under sin varetægtsfængsling.

I ’Robinson Ekspeditionen’ endte han med at udgå i utide efter at have pådraget sig en rygskade i en såkaldt ’vanvidsdyst’.

I et interview med Ekstra Bladet i 2011 fortalte han senere, at en røntgenundersøgelse viste, at han havde klemt fire diskus nederst i ryggen, og at der var sivet væske ud.

På det tidspunkt boede Jens Kristensen i Esbjerg og arbejdede som tømrer, men måtte sygemeldes.

I retten har han under retssagen fortalt, at han siden har uddannet sig til psykoterapeut og neuropædagog, og at han arbejder på et bosted for domsanbragte unge med en psykisk diagnose. Intet tyder på, at manden, som frem til sin anholdelse boede i Frederikshavn, kendte Mathis Matthiassen forud for deres møde på sexappen Grindr. Her fandt de hinanden to gange - anden gang endte fatalt.

I 2015 var Jens Porsmose Kristensen også med i programmet ’Adam & Eva’. Det program forlod han i utide, fordi han var utilfreds med, hvordan programmet udviklede sig.