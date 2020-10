15-årigs frygtelige død: Reality-deltager vil frifindes for grov vold

Mathis Matthiassen blev fundet alene på en parkeringsplads. Nu har Jens Kristensen anket dommen for grov vold og for at hensætte drengen i hjælpeløs tilstand

Sagen om den blot 15-årige Mathis Matthiassens død skal videre til Vestre Landsret. Den 33-årige tidligere reality-deltager Jens Kristensen har anket sin dom.

Det bekræfter hans forsvarer Helle Iversen over for Ekstra Bladet.

Manden blev dømt 9. oktober for at udsætte Mathis Matthiassen for grov vold, for at bringe ham i en hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i den tilstand på en parkeringsplads i Hørby i Nordjylland, hvor drengen blev fundet død om morgenen 28. marts.

Mathis elskede livet. 28. marts 2020 mistede han det. Privatfoto

Anker skyldsspørgsmålet

Under retssagen i byretten erkendte den 33-årige tidligere reality-deltager, der tidligere hed Porsmose til mellemnavn, at han efterlod den 15-årige dreng på parkeringspladsen, men han nægtede at have udsat ham for vold og at have hensat drengen i den hjælpeløse tilstand. Derfor anker han skyldsspørgsmålet i de to forhold.

Hans forsvarer har ikke yderligere kommentarer til anken, men under retssagen argumenterede hun blandt andet for, at de skader, der blev fundet på 15-årige Mathis Mathiassen, stammede fra en frivillig sexleg.

Forsøgte at sige fra

Den udlægning blev dog forkastet af byretten.

- Forurettede befandt sig i en tilstand, hvor han forsøgte at sige fra men ikke kunne sætte sig til modværge, lød det i begrundelsen for dommen, som samtidig slog fast, at uanset at der eventuelt har været et samtykke til sex med dominans, så må det have stået den dømte klart, at Mathis Matthiassen i løbet af deres møde befandt sig i en tilstand, hvor han ikke kunne stå ved sit samtykke.

Jens Kristensen tævede teenageren og udsatte ham for kvælning med bælter og et hundehalsbånd.

Domsmandsretten fandt det også bevist, at Jens Kristensen ved at give Mathis Matthiasen MDMA og ved at sætte ham af et sted, hvor han var ' stort set sikker på ikke at få hjælp' ikke alene efterlod den 15-årige i en hjælpeløs tilstand men også bragte ham i den tilstand.

Med i 'Robinson Ekspeditionen' Jens Kristensen medvirkede i 2011 i ’Robinson Ekspeditionen’ på TV3. Dengang blev han kendt under navnet Jens Porsmose Kristensen, men mellemnavnet har han skilt sig af med under sin varetægtsfængsling. I ’Robinson Ekspeditionen’ endte han med at udgå i utide efter at have pådraget sig en rygskade i en såkaldt ’vanvidsdyst’. I et interview med Ekstra Bladet i 2011 fortalte han senere, at en røntgenundersøgelse viste, at han havde klemt fire diskus nederst i ryggen, og at der var sevet væske ud. På det tidspunkt boede Jens Kristensen i Esbjerg og arbejdede som tømrer, men måtte sygemeldes. I retten har han under retssagen fortalt, at han siden har uddannet sig til psykoterapeut og neuropædagog, og at han arbejder på et bosted for domsanbragte unge med en psykisk diagnose. Intet tyder på, at manden, som frem til sin anholdelse boede i Frederikshavn, kendte Mathis Matthiassen forud for deres møde på sexappen Grindr. Her fandt de hinanden to gange - anden gang endte fatalt. I 2015 var Jens Porsmose Kristensen også med i programmet ’Adam & Eva’. Det program forlod han i utide, fordi han var utilfreds med, hvordan programmet udviklede sig.

Mathis' far: Vi kommer

Mathis Matthiassens forældre sad på tilhørerbænkene under hele retssagen i byretten. Det kommer de også til at gøre i Vestre Landsret.

- Vi tager det med oprejst pande og møder talstærkt op som vi gjorde i byretten, siger faderen Henrik Matthiassen, som havde selskab af både familie og venner til Mathis i Retten i Hjørring.

Henrik Matthiassen efter dommen i byretten. Foto: René Schütze

- Hvordan har du det med at skulle igennem det igen?

- Det er selvfølgelig træls, at vi skal trækkes igennem det en gang til, men det tager vi med. Der kommer jo ikke noget nyt, der kan ryste os. Vi kender historien.

- Vi håber bare på, at Landsretten stadfæster.

