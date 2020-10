15-årigs frygtelige død: Sådan blev han fundet

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Mathis Matthiassen lå urørlig på asfalten. Han lå på ryggen. T-shirten var rullet op til navlen, og maveskindet var blottet, bukserne var trukket lidt ned. Læberne var blå, og den ene arm krummede en smule op i luften.

Sådan forklarede en ældre kvinde om det syn, der mødte hende, da hun sammen med sin mand fandt den 15-årige dreng livløs på Hørby Stadion lørdag 28. marts.

Det kom torsdag frem i Retten i Hjørring, hvor kvinden afgav forklaring.

Endte med at dø

En 33-årig tidligere realitydeltager er tiltalt for grov vold mod Mathis Matthiassen, for at hensætte ham i hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i den tilstand tidligt om morgenen ved en boldbane på Hørby Stadion i Nordjylland. Her endte drengen med at dø.

Realitydeltageren har kun erkendt, at han kørte fra Mathis Matthiassen ved boldbanen og dermed efterlod ham i hjælpeløs tilstand.

Under begge retsdage har han været iført stribet skjorte og jeans. Hans mørke hår er tilbagestrøget, og han holder blikket rettet ned i bordet eller over mod vidneskranken. I den modsatte ende af faderen sidder familien til Mathis, og faderen har blikket stift rettet mod den tiltalte.

Der lå noget på jorden

Ægteparret, der fandt Mathis, forlod deres hjem for at gå deres daglige morgentur med hunden lidt i otte. Da de nåede til boldbanerne, var det manden, som fik øje på, at der lå noget på jorden.

- Det er da ikke et menneske, er det det, sagde vi til hinanden, og så gik vi tættere på. Jo, det er et menneske, forklarede kvinden i retten, hvor hun også sagde, at hun først troede, drengen var ældre.

Hjertemassage

Det var kvindens opfattelse, at Mathis Matthiassen var død, men hun kom alligevel i tvivl, da parret havde slået alarm, og alarmcentralen spurgte, om hun var sikker. Kvinden påbegyndte hjertemassage, indtil der kom en hjerteløber og overtog.

Det har ikke været muligt for retsmedicinerne at fastslå et præcist dødstidspunkt, ud over at drengen er død i tidsrummet, fra han mødtes med den tiltalte midt om natten, til han blev erklæret død 8.35.

Kvinden, der fandt Mathis Matthiassen, husker ikke, at han føltes kold, men den ene arm krummede unaturligt.

- De spurgte fra alarmcentralen, om han kunne bukke armen, og det kunne den godt, men den var ikke slap. Da jeg slap den, gik den lidt ned, men ikke helt ned i samme position, lød forklaringen fra kvinden.

Også retsmediciner Asser Thomsen aflagde forklaring i retten torsdag. Under den vidneforklaring kom det frem, at Mathis Matthiassen den skæbnesvangre nat havde indtaget mdma i så store mængder, at det kunne være dødeligt.

Samtidig er der fundet skader, som tyder på, at drengen kan være udsat for kvælning i en grad, at det også kan være dødeligt.

- Begge dele kan forårsage døden, og vi kan ikke adskille det fra hinanden.

Næse og mund spærret

Et tema under vidneafhøringen af retsmedicineren var, hvordan Mathis har været udsat for kvælning.

I obduktionserklæringen fremgår det, at retsmedicinerne mener, at kvælningen kan være foregået ved ydre spærring af luftvejene. Det betyder, at noget kan have spærret for Mathis Matthiassens næse og mund.

- Der er påvist bristninger ved læbe og kindslimhinden, og sammenholdt med de punktformede blødninger i ansigtet og det, at vi har at gøre med en dreng, der var sund og rask, gør, at vi tænker, at dødsårsag kan være kvælning ved ydre spærring, sagde retsmedicineren.

Retsmedicineren vurderede også, at kvælningen for at forårsage skaderne er foregået i omkring et minut eller mere.

Sagen kort Tidligt lørdag morgen 28. marts blev 15-årige Mathis Matthiassen fundet af hundeluftere ved en boldbane på Hørby Stadion i Nordjylland. Han lå på ryggen uden overtøj i et par graders varme. Hans kondisko var placeret ved siden af ham og mobilen sat ned i en af dem. En halv time senere blev han erklæret død. Sent samme aften blev en nu 33-årig mand anholdt og sigtet i sagen. Ved Retten i Hjørring er han tiltalt for grov vold mod Mathis Matthiassen, for at hensætte den 15-årige i hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i hjælpeløs tilstand ved boldbanen. Politet mener, at den tiltalte gav teenageren det euforiserende stof mdma, tævede drengen og udsatte ham for kvælning med hundehalsbånd og bælter. Tidligt om morgenen mellem klokken 06.20 og 06.30 mener politiet så, at manden kørte drengen til boldbanerne, placerede ham på jorden og kørte væk. Den 33-årige har erkendt, at han efterlod Mathis, men han nægter grov vold og at have hensat teenageren i hjælpeløs tilstand.

