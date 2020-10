15-årigs frygtelige død: - Vi håber på retfærdighed

195 dage efter, at deres søn blev fundet død på en parkeringsplads ved boldbanerne på Hørby Stadion, får Henrik Matthiassen og hans kone Saranya Sheraton i dag forhåbentlig sat et lille punktum.

Det sker, når der falder dom i straffesagen mod en 33-årig tidligere realitydeltager i retten i Hjørring. Begge forældre er fredag morgen spændte og kan mærke uroen i kroppen.

- Jeg har slet ikke sovet i nat. Jeg vågnede klokken 02, og så har jeg gået og puslet og mediteret og kigget på stjernerne. Tænkt på Mathis, fortæller moderen Saranya.

Den 33-årige tidligere realitydeltager er tiltalt for at have udsat Mathis Matthiassen for grov vold med slag og kvælning, for at hensætte ham i en hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i den tilstand tidligt om morgenen 28. marts ved boldbanerne, hvor han senere blev fundet død.

Den 33-årige har alene erkendt, at han kørte fra drengen og efterlod ham i hjælpeløs tilstand.

I retten i dag skal både anklager og forsvarer procedere, og så forventes det, at domsmandsretten fredag eftermiddag kommer med dommen.

- Vi håber på retfærdighed...

- Og så... det ville være rart, hvis han (den tiltalte, red.) fortalte, hvad der virkelig skete den nat. Så vi kan få fred i sindet, siger moderen.

Strafferammen for grov vold er op mod seks år, mens straffelovens paragraf 250 om at hensætte eller efterlade en person i hjælpeløs tilstand kan give op til otte års fængsel.

Mathis Matthiassens forældre ankommer her til retten. Foto: René Schütze

Uklarhed om dødsårsag

Et af temaerne under retssagen har været dødsårsagen. Det er kommet frem, at den tiltalte en overgang har været sigtet for drab, fordi de indledende undersøgelser viste, at den dræbte formentlig var død af kvælning, eventuelt kombineret med forgiftning af mdma.

Senere erklæringer har dog vist, at dødsårsagen ligeså vel kan være overdosen, og sigtelsen blev lavet om.

I retten har retsmediciner Asser Thomsen forklaret, at det ikke er muligt at afklare nærmere.

Mathis Matthiassen indtog så meget mdma den skæbnesvangre nat, at det kunne være dødeligt.

Samtidig er der fundet skader, som tyder på, at drengen kan være udsat for kvælning i en grad, så det også kan være dødeligt.

- Begge dele kan forårsage døden, og vi kan ikke adskille det fra hinanden, sagde Asser Thomsen.

Hvordan blev han kvalt

Den 33-årige er tiltalt for at udsætte Mathis for kvælning med pres på halsen, blandt andet med bælter og hundehalsbånd, som drengen havde på under det seksuelle møde med manden.

Ifølge Asser Thomsen kan kvælning med bælterne forårsage de punktformede blødninger på øjenlågene, som der blev fundet på Mathis Matthiassen, men retsmedicinerne sagde også, at skader ved munden og kindslimhinden tyder på, at drengen kan være udsat for kvælning ved såkaldt 'ydre spærring' - at noget har dækket for hans næse og mund.

- Der er påvist bristninger ved læbe og kindslimhinden, og sammenholdt med de punktformede blødninger i ansigtet og det, at vi har at gøre med en dreng, der var sund og rask, gør, at vi tænker, at dødsårsag kan være kvælning ved ydre spærring.

