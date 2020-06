15 års fængsel: Kastede seksårig ud fra altan

En 18-årig mand fra Northolt, London, har fået 15 års fængsel for drabsforsøg efter at have kastet en seksårig dreng ud fra tiende sal

En seksårig dreng var døden nær, da han 4. august 2019 blev kastet ud fra en altan på tiende etage på museet Tate Modern i London.

Drengen - der var med familien på ferie fra Frankrig - overlevede trods en hjerneblødning, flere brækkede knogler og permanente skader.

- Du kom til udsigtsaltanen, kiggede rundt og fik øje på offeret og hans familie og gik over til ham og kastede ham over rækværket, sagde dommeren McGowan ved domsafsigelsen ifølge BBC.

- Man kan ikke forestille sig den frygt, som han må have oplevet, og den rædsel, som hans forældre følte, sagde dommeren, der beskrev gerningsmanden Jonty Bravery som en 'alvorlig fare' for offentligheden.

Bravery planlagde at dræbe og så ud til at glæde sig over at være berygtet.

Foto: Daniel Sorabji/Ritzau Scanpix

Faldt 30 meter

Overvågning viste Bravery følge unge børn rundt og kigge over rækværket, ligesom en video også viste offeret løbe foran sin familie - i retning mod Bravery.

Bravery samlede den seksårige op og kastede ham over uden tøven.

Drengen faldt 30 meter og landede på en anden altan nedenfor på femte sal.

I dag sidder drengen i kørestol og forventes at have brug for hjælp og støtte døgnet rundt indtil 2022.