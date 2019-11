15 er skuddræbt i voldsomt angreb i det sydlige Thailand

Mindst 15 personer er blevet dræbt under et skyderi i det sydlige Thailand. Derudover er fire personer blevet såret i forbindelse med skyderiet.

Det oplyser de lokale myndigheder natten til onsdag dansk tid.

De dræbte og sårede var landsbyboere, der frivilligt havde meldt sig til at stå vagt ved en sikkerhedspost i provinsen Yala i den sydlige del af landet, hvor der lever et muslimsk flertal.

Myndighederne kalder angrebet for det værste skudangreb i Thailand i årevis.

Politiet mistænker en oprørsgruppe af separatister i Yala-provinsen for at stå bag angrebet.

- Det er sandsynligvis oprørere, der står bag, siger Pramote Prom-in, der er talsmand for sikkerhedsstyrkerne i provinsen.

- Det er et af de værste angreb i nyere tid.

Gerningsmændene har tirsdag også brugt eksplosiver og spredt søm på vejene for at forsinke trafikken til og fra sikkerhedsposten.

Der er endnu ingen, der har taget skylden for angrebet.

Den mistænkte separatistgruppe bestående af etniske malaysier-muslimer har det seneste årti holdt til i de overvejende muslimske provinser Yala, Pattani og Narathiwat i det ellers hovedsageligt buddhistiske Thailand.

Gruppen har dræbt knap 7000 mennesker siden 2004. Det estimerer organisationen Deep South Watch, som overvåger volden i Thailand.

Oprørerne kæmper mod buddhisterne og centralstyret i Bangkok.

Nogle oprørsgrupper i det sydlige Thailand har erklæret, at de kæmper for at skabe en selvstændig stat.

I 1970'erne var der et muslimsk oprør i provinserne. Det brød ud igen i 2004 og har været i gang lige siden.

Provinserne ligger over 1100 kilometer fra hovedstaden Bangkok.