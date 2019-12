15 kilo narko var skjult bag bilradioen

Tolderne i Malmø fangede smugler fra Danmark og byttede ægte narkotika ud med falsk for at fange modtagerne

Med en flot buket blomster på passagersædet og forklaringen om, at han skulle besøge sin kæreste i Gøteborg kørte en 30-årig gambianer, der bor og arbejder i København, over Øresundsbroen til Malmø.

Men tolderne i Lernacken fattede mistanke til den 30-årige og opdagede, at bilradioen i hans grå Ford Mondeo sad en smule løst, som om radioen var pillet ud og ikke sat rigtigt på plads igen. Der var en revne på cirka to millimeter mellem radioen og konsollen.

En opringning fra politiet til ’kæresten’ i Gøteborg afslørede også, at hun absolut ikke var kæreste med den 30-årige og i øvrigt ikke ventede besøg af ham. Han var fætter til hendes barns far. Imens blev den 30-årige mere og mere nervøs, så bilen blev kørt ind i toldvæsenets garage.

På sædet lå en nyindkøbt buket blomster. Den skulle underbygge smuglerens historie om, at han skulle besøge sin kæreste i Gøteborg. Foto: Tullverket

I konsollen bag radioen opdagede tolderne så 16 pakker med narkotika, som de byttede ud med dummy-pakker, og derefter lod de den 30-årige køre ind i Sverige med et skyggehold efter sig.

Dummy-pakkerne var træstykker omviklet med brun tape.

Byttede narkoen ud

Tolderne havde taget original-emballagen fra fire af pakkerne med narkotika til at pakke den falske narkotika ind i. De falske pakker blev derefter placeret i konsollen på samme måde som pakkerne med narkotika.

Tolderne håbede, at den 30-årige ville føre dem til modtagerne af narkoen, men den ’kontrollerede overførsel’ lykkedes ikke, så toldpolitiet måtte slå til og anholde den 30-årige cirka seks timer efter, at han var stoppet i tolden. Han nåede tilsyneladende ikke at have kontakt med nogen.

Anholdelsen skete på en p-plads udenfor Ängelholm, hvor han var kørt ind. Under skygningen mistede betjentene kontakten med Forden i tre–fire minutter. Samtidigt kørte han hastigt og uroligt, som om han følte sig forfulgt, se betjentene turde ikke fortsætte skygningen.

Her fisker tolderne nogle af pakkerne med narkotika ud fra konsollen i bilen. Foto: Tullverket

Opvejningen af den beslaglagte narkotika viste godt 14 kilo hash og knapt et kilo heroin til en samlet værdi på gaden i Sverige på 2,2 millioner svenske kroner.

Indsmuglingen skete 15. juni i år og Tingsrätten i Malmø har netop ifølge Kvällsposten idømt den 30-årige fem et halvt års fængsel for grov narkotika-smugling. Han er også udvist af Sverige i 15 år. Retten skriver i dommen, at smuglings-forsøget var velplanlagt og organiseret.

'Ikke min bil'

Den 30-årige har nægtet sig skyldig og forklaret, at han intet kendte til narkoen i bilen, der ikke var hans, men en han havde lånt af en ven samme dag, som han kørte til Sverige.

Bilen, en Ford Mondeo med nummeret BS 78 125, var indregistreret til en mand, som intet kendte til bilen, og som tidligere havde været udsat for identitets-tyveri. Ifølge sin forklaring arbejdede den 30-årige for et flyttefirma i København, hvor han også bor.

Da han blev anholdt var han i besiddelse af sit gambianske pas, sin danske opholdstilladelse og en kroatisk kørekort.