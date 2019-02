15 personer vækket midt om natten af politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

15 personer fik natten til tirsdag en kedelig overraskelse, mens de lå og sov.

Pludselig bankede politiet på og tog de 15 skyldnere med på stationen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Årsagen var, at de 15 personer med bopæl i Holbæk Kommune, Odsherred Kommune eller Kalundborg Kommune, har et udestående med fogedretten i Holbæk, og så valgte politiet at slå til.

'De var alle efterlyste af politiet, fordi de alle havde undladt at reagere på indkaldelse til fogedretten på grund af et økonomisk udestående med en modpart, som har penge til gode.'

'Alle blev frihedsberøvet, da politiet traf dem, og de har haft midlertidigt logi på politistationen i Holbæk, indtil fogedretten i Holbæk kan tage imod dem i løbet af tirsdag formiddag', skriver politiet i deres døgnrapport.

Ifølge politiet har de planer om at lave samme trick med andre, der ikke selv melder sig i fogedretten for at få deres ordnet deres udestående.

'Alle har mulighed for at selv at møde op i fogedretten for at få klaret retsmødet, inden politiet banker på døren. Den mulighed og ikke mindst opfordring har politiet hermed givet videre til andre, der ikke fik besøg af politiet i nat, men som måske vil få det på et andet tidspunkt', skriver politiet.