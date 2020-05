15 tiltalt i historisk narkosag: Smuglede ni tons kokain til Danmark

Københavns Politi har rejst tiltale i 'Operation Goldfinger', hvor et albansk narkotikanetværk mistænkes for at smugle ni tons kokain til Danmark

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har rejst tiltale mod 15 personer i det, der kan blive en af danmarkshistoriens største narkotikasager, der kaldes 'Operation Goldfinger'.

De er tiltalt for - i forskellig grad - gennem et organiseret netværk at have deltaget i indsmugling og handel med i alt ni tons kokain fra Holland, Belgien og Tyskland i en periode fra 2012 til sommeren 2019. Desuden er en række af personerne tiltalt for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag vedrørende indsmugling og handel med narkotika. Der er efter politiet og anklagemyndighedens opfattelse tale om et netværk af personer, som har handlet meget professionelt og organiseret gennem en lang årrække, og mængden af narkotika, der er kommet ind i blandt andet Danmark, er svimlende stor. Det er sjældent set, heldigvis, siger anklager Annika Jensen.

Anklager Annika Jensen oplyser til Ekstra Bladet, at det er politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at netværket har smuglet 50 kilo kokain til Danmark hver måned siden 2012.

Vekslede 60 millioner kr.

Fysisk er der, ifølge tiltalen, indsmuglet 4,5 tons kokain, men kokainen var så stærk, at den blev fortyndet til det dobbelte inden salg.

Foruden de 15 tiltalte i hovedsagen, der nægter sig skyldige, er fire blevet tiltalt i separate sager.

Den formodede hovedmands hustru er tiltalt for hæleri af fem millioner kroner af udbyttet, mens en 42-årig mand er tiltalt for at have transporteret mindst 30 millioner kr. fra Danmark til Makedonien.

37 gange kørte han, ifølge tiltalen, store kontantbeløb med turistbus til Makedonien, hvor han afleverede pengene.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at der er beslaglagt ejendomme og biler i Albanien for cirka 20 millioner kr.

Politi: Udbytte fra dansk narkosag blev hvidvasket på albansk kyllingefarm

En tredje, der er udleveret fra Sverige, er tiltalt for hæleri ved at have vekslet godt 60 millioner kr. for netværket, og en 23-årig kvinde er tiltalt for otte gange at have kørt 18 kilo kokain fra Tyskland til Danmark. Hun er blevet udleveret fra Tyskland.

Dansk politi slog til mod det internationale narkotikanetværk 26. juni i fjor, hvor 31 personer blev anholdt. Aktionen blev koordineret med myndighederne i flere europæiske lande, og den formodet leder af narko-organisationen, en 51-årig albaner, blev arresteret af politiet i den albanske by Shkodra.

Svenske biler med hemmelige rum

Dagen efter politiets aktion blev 18 personer fremstillet i Københavns Byret. Ifølge sigtelsen brugte mændene specialindrettede rum i tre svenske biler til at smugle kokain til Danmark.

De 15 tiltalte, hvoraf flere er i familien med hinanden, har været varetægtsfængslet fra henholdsvis 26. og 27. juni 2019 og er fortsat varetægtsfængslet i sagen, oplyser Københavns Politi i pressemeddelelsen.

Sagen skal køre over 63 retsdage ved Københavns Byret fra 4. december 2020 til 9. september 2021.